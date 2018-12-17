Mersin Barosu ile Mezitli Belediyesi Arasında İş Birliği Protokolü

17 Aralık 2018 Pazartesi 10:13



17 Aralık 2018 Pazartesi 10:13

Mersin Barosu ile Mezitli Belediyesi arasında 'Sosyal Hizmete, Sosyal Yardıma, Hukuki Korumaya İhtiyaç Duyan Kadınlara Yönelik İşbirliğini Protokolü' ve 'Çocuk Refahı, Sorunlarına İlişkin Ortak Çalışma Protokolü' imzalandı.Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ı makamında ziyaret etti. En önemli sorunlarından birisi olan kadın ve çocuk istismarını en aza indirgemek amacıyla Mersin Barosu olarak üzerilerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getireceklerini kaydeden Yeşilboğaz, "Ezilen değil, el üstünde tutulan kadınların, ağlayan değil, gülen çocukların artmasına katkı sağlamak için, 7'den 70'e kadınlarımıza, erkeklerimize ve çocuklarımıza yönelik farkındalık çalışmalarımıza yenisini eklemek için Mezitli Belediyesi ile sürekli istişare içerisinde olmayı önemsiyoruz" dedi."Mersin Barosu ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz"Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise, "Toplumumuzda maalesef özellikle kadınlar ve çocuklar büyük oranda mağduriyet yaşamaktalar. Tüm insanlarının huzur içerisinde yaşadığı mutlu bir kent yaratma hayaliyle çalışan Mezitli Belediyesi olarak, kadına ve çocuğa yönelik şiddete karşı mücadelede de öncülük etmemiz gerektiğini düşünerek, bu konuda güven duyduğumuz Mersin Barosu ile ortak projelerde yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Kadın Danışma Merkezi bünyesine başvuran ya da bizim tespit ettiğimiz desteğe ihtiyacı insanlarımız için hukuksal destek ve yol gösterici olabilmek için Mersin Barosu ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - MERSİN