Mersin Barosu Kadına Şiddete Karşı Stant Açtı

26 Kasım 2018 Pazartesi 11:39



26 Kasım 2018 Pazartesi 11:39

Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' dolayısıyla, Forum AVM'de stant açarak farkındalık oluşturmak amacıyla 'kadına şiddete hayır' broşürleri dağıttı.Açılan stantta Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ile yönetim kurulu üyeleri de katılarak vatandaşları kadın hakları konusunda bilgilendirdi. Kadınlar ve erkekler tarafından ilgiyle karşılanan stantta kadın hakları, şiddet ile karşılaşan kadınların ne yapması gerektiği, kimlere ulaşması gerektiği ve Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi'nin kadınlara vermiş olduğu hukuki desteğe dair bilgilerin yer aldığı broşürler dağıtıldı.Baro Başkanı Yeşilboğaz, kadınların sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal yaşamdaki konumlarının güçlendirilmesi gerektiğine işaret ederek, "Hak, fırsat ve imkanlardan eşit biçimde yararlanmaları sağlanmalı, ayrıca gün geçtikçe kadınlarımıza yönelik artan şiddet artık son bulmalıdır. Devlet bu konuda etkin politikalar geliştirmelidir. Şiddetin artmasındaki en önemli sebeplerden birisi de şiddete uğrayan kadınlarımızın suskun kalmasıdır. Şiddete uğrayan kadınlarımız susar ve haklarını aramazsa, bu başka şiddetlere de kapı açacaktır. Standı açmamızın sebebi, kadınlarımıza farkındalık oluşturmaktır" dedi.Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezinin ve adli yardım bürosunun, kadına şiddet ve kadın hakları konusunda yapmış oldukları etkin mücadelede her zaman kadınların yanında olduğunu vurgulayan Yeşilboğaz, "Kadın Hakları Merkezimiz, kadın cinayetlerinde ve şiddet olaylarında kadınlarımızın yanında yer almakta, açılan davalarda davaya müdahil, gözlemci olarak katılmakta ve davayı sonuna kadar takip ederek failin en ağır şekilde cezalandırılması için elinden geleni yapmaya devam etmektedir. Avukatlarımız nöbet listesi dahilinde danışmanlık hizmeti vermektedir. Kadınlarımız çekinmeden merkezimize müracaat edebilir" diye konuştu. - MERSİN