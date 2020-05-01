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MERSİN Başkan Gültak, seralarda çalışan tarım işçilerini ziyaret etti

Başkan Gültak, seralarda çalışan tarım işçilerini ziyaret ettiMERSİN'de, Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' nedeni ile biber seralarında çalışan tarım işçilerini ile bir araya gelip, birlikte biber topladı.

01.05.2020 16:58 | Son Güncelleme: 01.05.2020 17:03
Başkan Gültak, seralarda çalışan tarım işçilerini ziyaret etti
MERSİN'de, Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' nedeni ile biber seralarında çalışan tarım işçilerini ile bir araya gelip, birlikte biber topladı.
Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, Adanalıoğlu Mahallesi'nde, biber seralarında çalışan tarım işçilerini ziyaret etti. Başkan Yardımcıları ve meclis üyeleri ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette Başkan Mustafa Gültak; 1 Mayıs Bayramı'nda, tarım işçilerini ziyaret edip, bayramlarını kutlamak istediğini belirterek, "Tabi burayı daha önce de ziyaret etmiştik. Çünkü burası çok önemli bir yer; Türkiye'nin en önemli yaş sebze-meyve üretim bölgesi. Akdeniz ilçemiz, sanayisi, limanı, turizmi ve tarımsal üretimiyle çok önemli bir bölge. Bu ziyaretimizle, hem işçilerimizin bayramını kutladık, hem de onlara buranın ne kadar önemli olduğunu, çok önemli bir iş yaptıklarını anlatmaya çalıştık. Seralarda çalışan işçilerimize eldiven, maske ve dezenfektan da dağıttık. Çünkü istiyoruz ki hem işçilerimiz salgından korunsun, hem de buradan üretilen ürünlerimiz, Türkiye'ye ve tüm dünyaya sağlıklı ve temiz bir şekilde ulaşsın" dedi.
Belediye olarak, koronavirüs salgınına karşı verdikleri mücadeleyi de anlatan Başkan Gültak, "Özellikle sokağa çıkamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza her gün 20 bin ekmek dağıttık. Dağıttığımız dezenfektan şişeleri 50 bini bulurken, binlerce maske ve eldiven de dağıttık. Bugün de gıda kolilerinin dağıtımına başladık. Ramazan ayı boyunca 30 bin civarında gıda kolisini, muhtarlarımız, sivil toplum örgütlerimiz ve çalışanlarımızla birlikte insanlarımıza ulaştıracağız. Belediye olarak bizler sokaktayız, insanlarımız için çalışıyoruz. Bir kez daha, tarım işçilerimizin, gizli kahramanlarımızın, 1 Mayıs Bayramı'nı kutluyor, nice bayramımızı daha güzel şartlarda kutlamayı Allah'tan niyaz ediyorum" diye konuştu.
Konuşmasının ardından Başkan Gültak, seralara girerek işçilerle birlikte biber topladı. Kadın tarım işçileriyle sohbet edip eldiven, maske ve dezenfektan dağıttı. MERSİN Başkan Gültak, seralarda çalışan tarım işçilerini ziyaret etti

Kaynak: DHA

Etiketler: 1 Mayıs, Akdeniz, Güncel, Haber

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