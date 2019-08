MERSİN Başkan Seçer'den şehitler anısına 20 kurban

Başkan Seçer'den şehitler anısına 20 kurbanMERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kurban Bayramı nedeni ile şehitler anısına ithafen 20 kurban kestirdi.Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, günün erken saatlerinde Kurban Bayramı ziyaretlerine başladı. İlk olarak Valilik tarafından Mersin Şehitliği'nde düzenlenen bayramlaşma törenine katılan Başkan Seçer, şehit aileleri ve yakınları ile bayramlaştı, mezarlara karanfiller bırakarak dua etti. Seçer, kaybettikleri evlatlarını ziyarete gelen şehit aileleri, eşleri ve çocukları ile tek tek ilgilendi.Şehitlik ziyaretinin ardından Büyükşehir Belediyesi'ne ait Yakaköy Mezbahanesi'ne giden Başkan Seçer, İl Müftü vekili Cafer Erol ile birlikte şehitler anısına ve ihtiyaç sahiplerine ve kimsesizlere dağıtılmak üzere 20 adet kurban kestirdi.Kesilen kurbanların şehitlerin aziz anısına kesildiğini vurgulayan Başkan Seçer, tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Bugün burada arkadaşlarımızla beraber Yakaköy Mezbahamızda, aziz şehitlerimiz için, onların anısına kurban kesimi yaptık. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Allah ailelerinin acısını azaltsın. Hala Türkiye'de terör can almaya devam ediyor. Umut ediyorum bu terör ortamı bir an evvel son bulur. Bir siyasetçi olarak, dün de, bugün de, yarın da bu terör ortamının bitmesi için her türlü katkıyı sağlamaya devam edeceğim. Bu benim genel anlayışımdır. Bu ülke topraklarında hangi etnik kökende, hangi inançta olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altında barış ve huzur ortamında yaşanan bir ülke için her türlü zemini bizlerin oluşturması gerekiyor" diye konuştu.Kesilen kurbanın ardından yetkililerden Yakaköy Mezbahası ile ilgili bilgi alan Seçer, kesimhanede görevinin başında olan personelle de bayramlaştı.