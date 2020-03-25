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MERSİN Başkan Seçer, Kriz Merkezi'ndeki çalışmaları inceledi

Başkan Seçer, Kriz Merkezi'ndeki çalışmaları incelediMERSİN'de Büyükşehir Belediyesi tarafından koronavirüse (Covid-19) karşı kurulan 'Kriz Merkezi'nde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Vahap Seçer, çağrı merkezinde vatandaşlardan gelen telefonlara cevap vererek talepleri not aldı.

25.03.2020 16:27 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:27
MERSİN Başkan Seçer, Kriz Merkezi'ndeki çalışmaları inceledi
Başkan Seçer, Kriz Merkezi'ndeki çalışmaları inceledi
MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi tarafından koronavirüse (Covid-19) karşı kurulan 'Kriz Merkezi'nde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Vahap Seçer, çağrı merkezinde vatandaşlardan gelen telefonlara cevap vererek talepleri not aldı.
İlçe belediyeleriyle birlikte koordineli ve planlı çalışmalar yürütmek amacıyla kurulan 'Kriz Merkezi'ni ziyaret eden Başkan Seçer'in kapıda ateşi ölçüldü ve eline dezenfektan sıkıldı. Daha sonra içeriye girerek yetkililerden bilgi alan Başkan Seçer, çağrı merkezinde masa başına geçerek vatandaşlardan gelen telefonlara baktı. Merkez Toroslar ve Tarsus İlçesinden gelen iki telefona bakan Başkan Seçer, talepleri not alarak görevlilere iletti.
Merkezdeki incelemelerin ardından koronavirüs salgınına karşı gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Seçer, "İlçe belediyeleriyle birlikte koordineli ve planlı çalışmalar yürütmek amacıyla kurduğumuz kriz merkezinde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Maske ve dezenfektan üretimi noktasında sıkıntı yaşıyoruz. Umarım en kısa sürede bu badireyi atlatırız" dedi.
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Kaynak: DHA

Etiketler: Vahap Seçer, Güncel

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