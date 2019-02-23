Mersin Başkan Tuna'dan İyi Parti'ye: Çadır Partisi

Başkan Tuna'dan İyi Parti'ye: Çadır Partisi
MERSİN'de Cumhur ittifakının Büyükşehir Belediye Başkan adayı MHP
'li Hamit Tuna
, adaylığa engel olduğu suçlamasını yönelten İyi Parti yöneticileri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz
'a yanıt vererek, " Varsa belgeniz atın ortaya" dedi.
Cumhur ittifakının Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Toroslar
Belediye Başkanı Hamit Tuna
, Mut
ilçesinde bir toplantıya katıldı. Burada konuşan Tuna, adaylığa engel olduğu suçlamasını yönelten İyi Parti yöneticileri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz
'a yanıt verdi. Tuna, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener
'in, Burhanettin Kocamaz
'ın İl Seçim Kurulu'na adaylık başvurusunun geç verilerek İyi Parti'den aday olmasına engel olduğu iddiasıyla ilgili kendisi hakkında suç duyurunda bulunduğunu belirterek, "Genel Başkanları benim hakkımda suç duyurusunda bulunuyor. Varsa belgeniz atın ortaya. Demek ki bu parti bir çadır partisi. Başka bir şey denmez ki. Adaylık sürecini kaçır, ondan sonra 'Müsebbibi Hamit Tuna
' de. Böyle bir anlayış, böyle bir mantık olur mu? Mazlum, mağdur, küçük Emrah
rollerinde ağlayarak böyle bir seçim olmaz. Ispanaktan yağ çıkmaz. Ne kadar uğraşırsan uğraş buradan oy çıkmaz. Ne biriktirdiysen siyasette yarın o karşına çıkar. Kucağında neyin varsa o çıkar senin karşına. Biriktireceksin ki sonuç alacaksın. Onun için biz inandık yol yürüyoruz. Biz koltuk olursa ölürüz diyen bir anlayışımız yok. Bizin maksadımız bu kente hizmet etmek" diye konuştu.
Toplantının ardından Tuna ve MHP Mut Belediye Başkan adayı Volkan Şeker
, esnafları ziyaret etti.
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Kaynak: DHA