MERSİN Bayram alışverişi sosyal mesafe dinlemedi

Bayram alışverişi sosyal mesafe dinlemediTÜRKİYE'de, en az koronavirüs vakası görülen Mersin'de, yaklaşan Ramazan Bayramı ve 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar semt pazarlarına, bankamatiklere, banka ve PTT şubelerine akın etti.

22.05.2020 17:58 | Son Güncelleme: 22.05.2020 18:05
Bayram alışverişi sosyal mesafe dinlemedi
TÜRKİYE'de, en az koronavirüs vakası görülen Mersin'de, yaklaşan Ramazan Bayramı ve 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar semt pazarlarına, bankamatiklere, banka ve PTT şubelerine akın etti.
Ramazan Bayramı ve 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde ürün stoklamak isteyen vatandaşlar, kentteki semt pazarlarına akın etti. Pek çok kişi sosyal mesafe kurallarına uymazken, maske takmayan ve elleriyle sebze-meyve seçen vatandaşlar dikkat çekti. Yaşlı, genç ve çocukların da aileleri ile geldiği semt pazarlarında hijyen kurallarına dikkat edilmediği görüldü.
Pazarcı esnafı Hüsametin Kurtay, bayram nedeniyle pazarın kalabalık olmasının normal olduğunu ancak alınan tedbirleri yetersiz gördüğünü belirterek, "Çünkü koronavirüs henüz bitmiş bir tehlike değil. Halkın bazı kesimi maskesiz dolaşmakta, bu da hem kendi sağlıklarını hem de bizim sağlığımızı tehlikeye atıyor. Bu konuda yetkililerin gereğini yapmalarını istiyorum. Pazarda çocukları da var. Bu da insanlarımızın ne kadar bilinçsiz olduğunun, sağlık kavramanın onlar için bir anlam ifade etmediğini göstermektedir" dedi.
Öte yandan banka, bankamatik ve PTT'ye de akın eden çok sayıda vatandaşın, uyarılara rağmen sosyal mesafe kurallarına uymadığı, maske takmadığı görüldü.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
MERSİN Bayram alışverişi sosyal mesafe dinlemedi

Kaynak: DHA

Etiketler: Mersin, Banka, Güncel, Haber

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