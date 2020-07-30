MERSİN Bayram öncesi şehitlikte hüzünlü ziyaret

Bayram öncesi şehitlikte hüzünlü ziyaret

MERSİN'de Kurban Bayramı öncesi arife günü nedeniyle şehit yakınları şehitliği ziyaret etti.

Şehit ailelerinin kabirlere bırakması için mezarlık girişindeki masaya karanfil konuldu. Mezarları elleri ile temizleyen, otları ayıklayan şehit aileleri, diktikleri çiçekleri sularken hüzünlü anlar yaşadı. Hüzün ve gözyaşının hakim olduğu şehitlikte, dualar okunarak şehit kabirleri temizlendi. Şehitlerinin bayraklarla donatılan mezar taşlarını yıkayan yakınları, kabirlerin başında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Şehitliği ziyaret eden Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Ercan Kireçtepe, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve ilçe belediye başkanları da şehit mezarlarına karanfil bıraktı.