MERSİN Belediye Başkanı, koronavirüsü yendi

Belediye Başkanı, koronavirüsü yendi (2)'KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM'Geçen günlerde koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran ve karantinaya alınan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, yapılan ikinci testin negatif çıktığını duyurdu.

27.06.2020 19:19 | Son Güncelleme: 27.06.2020 19:24
Belediye Başkanı, koronavirüsü yendi (2)
'KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM'
Geçen günlerde koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran ve karantinaya alınan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, yapılan ikinci testin negatif çıktığını duyurdu. Kendini çok iyi hissettiğini ve hizmet etmek için gün saydığını ifade eden Başkan Bozdoğan, "Genel olarak PCR testleri normalde 3 hafta içinde negatif durumda olduğu düşünülürse, ilk virüsle temasım bundan 3 hafta önce olduğunu tahmin ediyoruz. Tedavi sürecimde halkımızın, dostlarımın ve arkadaşlarımın gerek duaları gerekse temennileri beni yaşama karşı daha da güçlü kıldı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir an önce iyileşip, görevimin başına geçerek, şehrimiz için hizmet etmeye can atıyorum" diye konuştu. MERSİN Belediye Başkanı, koronavirüsü yendi

Kaynak: DHA

Etiketler: Haluk Bozdoğan, Bozdoğan, Tarsus, Güncel, Haber

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