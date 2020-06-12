MERSİN Belediye çalışanının Covid- 19 testi pozitif çıktı, 7 personel evde karantinaya alındı

19 testi pozitif çıktı, 7 personel evde karantinaya alındıMERSİN'de Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden bir belediye personelinin yapılan ilk testinin pozitif çıktığını, temas ettiği 7 personelin de karantinaya alındığını bildirdi.

12.06.2020 16:18 | Son Güncelleme: 12.06.2020 16:44
19 testi pozitif çıktı, 7 personel evde karantinaya alındı
MERSİN'de Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden bir belediye personelinin yapılan ilk testinin pozitif çıktığını, temas ettiği 7 personelin de karantinaya alındığını bildirdi.
Belediye Başkanı Gültak, belediye merkez binada yer alan birimde görevli, ismi açıklanmayan bir personelin yapılan ilk kontrolünde koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve personelin hemen Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildiğini söyledi. Başkan Gültak, bu personel ile temas eden 7 personelin de Mersin İl Sağlık Müdürlüğü'nden gelen görevliler tarafından kontrol amaçlı hastaneye götürülerek koronavirüs taramalarının yapıldığını ve evlerinde 14 günlük karantina sürecine alındıklarını dile getirdi.
Panik yapılacak bir durum olmadığının altını çizen ve salgına karşı belediye merkez binasında tedbirlerin en üst seviyeye çıkarıldığını kaydeden Başkan Gültak, iş ve işlemleri için belediyeye gelen vatandaşlar için de gerekli önlemlerin alındığını, belediyeye maskesiz girişin yasaklandığını, gelen kişilerin ateşinin ölçülmeye devam edildiğini dile getirdi. MERSİN Belediye çalışanının Covid- 19 testi pozitif çıktı, 7 personel evde karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Şehir Hastanesi, Akdeniz, Mersin, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı Haber
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor Haber
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi Haber
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu Haber
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi Haber
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
George Floyd’u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak Haber
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir Haber
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı Haber
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı
Haberler››Güncel››MERSİN Belediye çalışanının Covid- 19 testi pozitif çıktı, 7 personel evde karantinaya alındı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:11: flaş - Haber 17:11: Bayrampaşalı'lar Kızılay'a kanlarıyla destek oldular - Haber 17:11: Nallıhan'daki "İpekyolu Doğa Kampı Projesi" onaylandı - Haber 17:11: Biçerdöver operatörünün kaplumbağa hassasiyeti - Haber 17:11: Küre Dağları'nda yeni bir endemik bitki türü keşfedildi - Haber 16:32: Türk Silahlı Kuvvetleri, Akdeniz'de gövde gösterisi yaptı - Haber 16:23: George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak - Haberler 16:20: 24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı - Haberler 16:09: Potansiyel koronavirüs aşısının üçüncü aşama klinik denemeleri başlıyor - Haber 15:18: Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı - Magazin