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MERSİN Belediye vatandaşlara dağıtılmak üzere dezenfektan hazırlıyor

Belediye vatandaşlara dağıtılmak üzere dezenfektan hazırlıyorMERSİN'de Akdeniz Belediyesi, Koronavirüse karşı el dezenfektanlarını şişeleyip daha çok vatandaşa ulaşmasını sağlıyor.

31.03.2020 13:37 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:39
Belediye vatandaşlara dağıtılmak üzere dezenfektan hazırlıyor
MERSİN'de Akdeniz Belediyesi, Koronavirüse karşı el dezenfektanlarını şişeleyip daha çok vatandaşa ulaşmasını sağlıyor.
Çalışmalar kapsamında virüs ve bakterilere karşı elleri dezenfekte etmekte kullanılan jeller şişelere dolduruluyor. Etiketlenip paketlenen dezenfeksiyon özelliğe sahip jel dolu şişeler, beraberinde 1 litrelik çamaşır suyu ile kolilere konuyor ve bu ürünleri bulmakta veya almakta güçlük çeken vatandaşlara ulaştırılıyor. Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak; yüzlerce kamu binası, okul, cami, eczane ve aile sağlığı merkezi, işyerleri ile ortak kullanım alanlarını dezenfekte ettiklerini ifade etti. Gültak, özellikle sağlık çalışanlarına ulaşması amacıyla belediyeye bağlı mahalle evlerinde günde 5 bin adet maske ürettiklerini belirtti. Koronavirüs salgını ile mücadelede, bu kez de belediye ekipleri tarafından hazırlanıp kolilere konan dezenfektanları halka ulaştırmaya başladıklarını kaydeden Başkan Gültak, Vatandaşlarımızın sağlığının korunması amacıyla, üzerimize düşen sorumlulukları eksiksiz ve zamanında yerine getirmek için çalışıyoruz. Gece-gündüz demeden tüm mahallelerimizi, cadde ve sokaklarımızı arazözler yardımıyla dezenfekte ediyoruz. Ayrıca kamu binaları ile özel sektöre ait işyerlerini ilaçlıyoruz. Şimdi de hazırladığımız dezenfektanları şişeleyip insanlarımıza ulaştırıyoruz. Koronavirüs salgınıyla mücadelemiz kesintisiz devam edecek dedi. MERSİN Belediye vatandaşlara dağıtılmak üzere dezenfektan hazırlıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Akdeniz, Güncel

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MERSİN Belediye vatandaşlara dağıtılmak üzere dezenfektan hazırlıyor
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