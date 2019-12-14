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Mersin belediyeden işçi çıkartılmasına tepki

Belediyeden işçi çıkartılmasına tepkiMERSİN'in Tarsus İlçesinde bir araya gelen yüzlerce ülkücü, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ve belediyeden işçi çıkartılmasını protesto etti.

14.12.2019 13:05 | Son Güncelleme: 14.12.2019 13:08
Belediyeden işçi çıkartılmasına tepki
MERSİN'in Tarsus İlçesinde bir araya gelen yüzlerce ülkücü, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ve belediyeden işçi çıkartılmasını protesto etti.
Tarsus Ülkü Ocakları Vakfı Başkanı Ziya Körüklü, işçi çıkartmalarla açıklama gerçekleştirdi. Körüklü yaptığı açıklamada şunları söyledi
31 Mart yerel seçimlerinden önce CHP Genel Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Türk milletinin gözünün İçine baka baka işçileri çıkarmayacağına dahi namus ve şeref sözü vermişlerdi. Bugün burada toplanmamızın amacı namus ve şeref sözü verenlerin sözlerinin arkasında durmamasıyla alakalıdır. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan arkadaşlarımız sırf milliyetçi, ülkücü oldukları için baskıya ve zulme mazur kalmış, kurum içerisinde hesapsızca yerleri değiştirilmiş ekmekleriyle terbiye olunmak istenmiştir. Performans adı altında işçi arkadaşlarımızı tazminatsız bir şekilde işten çıkartıp adeta hukuku yok saymışlardır.
Mersin belediyeden işçi çıkartılmasına tepki

Vahap Seçer, Mersin, İşçi, Güncel

Kaynak: DHA


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