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Mersin bereket'in yavruları yeni yuvalarını bekliyor

Bereket'in yavruları yeni yuvalarını bekliyorMERSİN'de, kurt melezi 'Bereket'in tek seferde doğurduğu 16 yavru köpekten geriye kalan 6'sı sahiplendirilmeyi bekliyor.

25.02.2020 16:19 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:24
Bereket'in yavruları yeni yuvalarını bekliyor
MERSİN'de, kurt melezi 'Bereket'in tek seferde doğurduğu 16 yavru köpekten geriye kalan 6'sı sahiplendirilmeyi bekliyor.
ilçesinde, 15 2019 tarihinde Bereket isimli kurt melezi köpek, sezaryenle 16 yavru doğurdu. Doğumun ardından 6 yavrusunu kaybeden Bereket, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçci Hayvan Bakımevi'nde tedaviye alındı. Bereket'in kalan 10 yavrusundan 4'ü hayvanseverlerce sahiplenilirken, kalan 6 yavrusu ise yuva bekliyor.
Sağlık durumları iyi olan Bereket ve yavrularının tüm ihtiyaçlarının karşılandığını kaydeden Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürü Mehmet Cücük, anormal bir doğum olduğundan dolayı tedavi sürecinin zor geçtiğini söyledi. Köpeklerin, normalde 8 ila 10 yavru doğurduğunu ancak Bereket'in 16 yavruyu beslemesinin zor olacağını belirten Cücük, 'Doğumun ardından annede kalsiyum eksikliği vardı. Sütü çekildi ve anneye serumlar verildi. Sağlık durumunu sürekli takip ettik. Yavrularla birebir ilgilenmek durumunda kaldık. Ellerimizle besledik, kucağımızda uyuttuk. Aşılarını yaptık. Süt ve yaş mamayla şu anki durumlarına getirdik' diye konuştu.
Bereket'in doğumun ardından hırçınlaştığını ve bu nedenle yavruları anneden ayırmak zorunda kaldıklarını belirten Cücük, 'Yavruların bakımları eksiksiz bir şekilde devam ediyor. Yavruları sahiplendirince daha mutlu oluyoruz. En büyük dileğimiz, tüm yavruların iyi bir yuvaya gitmesi' dedi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)-
Mersin bereket'in yavruları yeni yuvalarını bekliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Aralık, Mut, Güncel

Kaynak: DHA


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