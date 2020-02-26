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Mersin Bisiklet Derneği'nden KKTC Mersin Başkonsolosluğu'na ziyaret

Mersin Bisiklet Derneği Başkanı Süleyman Uygun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli'yi ziyaret etti.

26.02.2020 13:22 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:22Mersin Bisiklet Derneği'nden KKTC Mersin Başkonsolosluğu'na ziyaret
Bisiklet Derneği Başkanı Süleyman Uygun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli'yi ziyaret etti.
Mendeli, ziyarette yaptığı konuşmada, iki ülke halkını bir araya getiren sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesini gönülden desteklediğini belirtti.
Bu bağlamdaki ilişkilerin daha iyi noktalara gelmesi için çalışmalarının devam edeceğini ifade eden Mendeli, Uygun'a çalışmalarında başarılar diledi.
Uygun ise dernek olarak kentin vizyonuna katkı sağlayan etkinlikler düzenlediklerini belirterek, yapmayı planladıkları çalışmalar hakkında Mendeli'ye bilgi verdi.
Ziyaret sonunda Uygun, Mendeli'ye forma hediye etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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