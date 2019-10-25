Haberler » Güncel » Mersin-bisiklet festivali'nde sürpriz evlenme teklifi

Mersin-bisiklet festivali'nde sürpriz evlenme teklifi

Bisiklet Festivali'nde sürpriz evlenme teklifiMersin'de, Mersin Bisikletli Gezginler Derneği Üyesi Sercan İngilok, Fotoğraf Derneği'nde tanıştığı Ceylan Dümer'e 6. Mersin Caretta Bisiklet Festivali öncesinde sürpriz evlenme teklifi yaptı.

25.10.2019 16:59
Bisiklet Festivali'nde sürpriz evlenme teklifi
Mersin'de, Mersin Bisikletli Gezginler Derneği Üyesi Sercan İngilok, Fotoğraf Derneği'nde tanıştığı Ceylan Dümer'e 6. Mersin Caretta Bisiklet Festivali öncesinde sürpriz evlenme teklifi yaptı.
Mersin'de bu yıl 6'si düzenlenen Mersin Caretta Bisiklet Festivali, sürpriz bir evlenme teklifine şahit oldu. Mersin Bisikletli Gezginler Derneği Üyesi Sercan İngilok, sevgilisi Ceylan Dümer için üzerinde 'Benimle evlenir misin' yazan afiş hazırladı. İngilok'un arkadaşlarıyla birlikte açtığı afişi gören Ceylan Dümer, büyük şaşkınlık yaşadı. Dümer, sevinçten gözyaşlarına hakim olamadı. Festivalin açılışı için alanda bulunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de genç çifte nikahlarını kıyma sözü verdi.
Mersin-bisiklet festivali'nde sürpriz evlenme teklifi

Mersin, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
17:20 Çorum'dan kısa kısa
17:19 2. Esenler kitap günleri başlıyor!
17:18 Kargosu yanlış kişiye teslim edilen öğrenci suç duyurusunda bulundu
17:18 Malatya'da patlayıcı yüklü otomobilin ele geçirilmesine ilişkin dava
17:17 Afyonkarahisar ırak özel temsilcisi eroğlu batının terör devleti kurma planı suya düştü
17:16 Irak'ta Yeşil Bölge'ye yakınlaşmak isteyen göstericilere müdahale (3)
17:16 Boyabat'ta huzur toplantısı düzenlendi
25.10.2019 17:21:13