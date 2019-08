MERSİN BİTKİLERİ KURU ÇİÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜP TÜRKİYE'YE DÖVİZ KAZANDIRIYOR

MERSİN'in Silifke ilçesinde plastik çiçeğe alternatif olarak çeşitli otlardan kuru çiçek üretimi yapan üretici Hüseyin Yılmaz, Avrupa ülkeleri, Çin, Amerika ve Hindistan'a ihraç ederek, Türkiye 'ye döviz kazandırıyor.Silifke ilçesinde plastik çiçeğe alternatif olarak çeşitli otlardan kuru çiçek üretimi yapan üretici Hüseyin Yılmaz, Çin, ABD ve Hindistan'a kuru çiçek ihraç ediyor. İthal çiçeklerin fiyatlarının yükselmesinin ardından alternatif olarak böyle bir girişimde bulunduğunun belirten Yılmaz, Çiçekçilik bizim baba mesleğimiz. Son yıllarda yapay çiçekçilik rağbet görmez ve insanlara pahalı gelir oldu doların artmasıyla bilirlikte. Buda beni doğaya yönetti. Bu anlamda Toroslar oldukça zengin ve bitki örtüsü de bitkilerin yetiştirilmesi için oldukça uygun. Seralarda ikinci ürün olarak ta dikimini yapabiliyoruz. Silifke'de Palaris ve Keten otunu işlenmekteyiz. Tarlamızda üretimden sonra aşamalı olarak ilaçla şorlandıktan beyaz hale geliyor ve sonra modaya uygun renklerle birlikte İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlere iç piyasaya Çin, ABD ve Hindistan olmak üzere ise dış piyasaya gönderiyoruz dedi.ÇİN'DEN YOĞUN İLGİEn büyük pazarının Çin olduğunu ifade eden Yılmaz, Özellikle palaris ve keten ürünler Çin'de ciddi rağbet görüyor. Ürünümüzü tarlada kurutup saf beyaz halinde depolarda tutuyoruz. Modanın renklerine göre veya müşterilerimiz hangi renk isterlerse ona göre boyama yapmaktayız. Geçen yıl yaklaşık 20 bin doların üzerinde bir ihracat yaptım. Bu yıl ki öngörüm suan için zaten siparişimiz yaklaşık 15 bin dolar civarında, tabi bu sayı sezon başlangıcında olduğu için çok düşük. Sezonumuz Eylül ayından itibaren ciddi bir siparişimizin olacağını temenni ediyorum. Geçen yıl olan taleple oranla bu yıl olan talep yüzde on artış gösterdi. Örneğin geçen yıl bu dönemde Çin'e gönderdiğimiz sayıyla aldığımız sipariş sayısında yaklaşık yüzde on artış var. Biz sezon başlangıcının artısında eylül döneminde tekrar yoğun bir taleple karşılaşmıştık diye konuştu.30 AİLEYE EKMEK KAPISITürkiye'de Mersin , İzmir, Antalya'da üretim yaptığını ve bünyesinde 30 ailenin bu işten ekmek yediğini vurgulayan Yılmaz, şunları söyledi Gerek Silifke bölgemiz gerekse üreticilerimiz açısından oldukça alternatif bir ürün maliyetleri aslında çok düşük, sadece burada dikkat edilmesi gereken konu ürünün temiz işlenmesi ve temiz sunulabilmesidir. Bölgelerimizde gerek kendi ürettiğimiz gerek tedarikçilerimizle yaklaşık 30 aileyle biz bu işi göğüslemekteyiz. Mersin bölgesi her şekilde verimli bir bölge, palaris cinsi bitki 3 ayda kesime geldi, keten ise yaklaşık 4 ayda. Silifke bölgemiz ormanı olarakta zengin. Havasının alternatifi sayesinde burada turfanda ürün yetiştirme şansına sahip oluyorum. Örneğin Hollanda, İtalya gibi bölgelerde bunlar yapılamazken ben bu yıl ülkemde deneme yaparaktan bunu rahatlıkla gözlemledim. Bu tabi benim gelecek yıllarda yapacağım yatırımlarda yine Silifke bölgesi ağırlıklı olacak. Bu yıl sadece deneme çalışmaydı. Bunları gelecek yıllarda hiçbir yerde yokken üretmeyi hedefliyoruz. Alternatif üründü, maliyetimiz sadece temiz ve titiz bir çalışmadır.