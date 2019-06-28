28.06.2019 16:50
Haberler » Güncel » Haber

MERSİN BOŞANDIĞI EŞİNİ SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRDÜ

Mersin'de, boşandığı Murat C. tarafından evinin önünde tabancayla vurularak öldürülen Filiz Kaplan'ın cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından morgdan alınarak, kent merkezindeki Akbelen Şehir Mezarlığı'na getirildi.

Mersin 'de, boşandığı Murat C. tarafından evinin önünde tabancayla vurularak öldürülen Filiz Kaplan'ın cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından morgdan alınarak, kent merkezindeki Akbelen Şehir Mezarlığı'na getirildi. Burada aile bireyleri, iş arkadaşları ve STK temsilcilerinin katılımı ile cenaze namazı kılındı. Daha sonra omuzlara alınan Kaplan'ın cenazesi, gözyaşları arasında aile kabristanında toprağa verildi. Gözaltında bulunan Murat C.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.MERSİN BOŞANDIĞI EŞİNİ SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRDÜ
Kaynak: DHA
Akbelen , Mersin , Güncel

Son Dakika Haberleri
18:48 İSTANBUL- SANCAKTEPE'DE YOL KENARINDA DEHŞET KADINI BAŞINDAN VURDU
18:48 İSTANBUL- FSMDE TRAFİK YOĞUNLUĞU
18:48 İSTANBUL'DA TAKSİCİLERE OPERASYON POLİS KAMERASINDA
18:46 Erdemli'de yaz Kur'an kursu
18:46 Hamas'tan Bahreyn Dışişleri Bakanının "İsrail'in tanınması" açıklamasına cevap
18:45 İşçi servis midibüsü, TIR'ın dorsesine çarptı: 6 yaralı
18:44 Konya'daki silahlı saldırı