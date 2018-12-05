05 Aralık 2018, 20:28
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Mersin Bşb, Avrupa Maçında Güldü

Mersin Bşb, Avrupa Maçında Güldü

Kadınlar EuroCup D Grubu 5. maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor, evinde ağırladığı ACS Sepsi’yi 71-61 yendi.

Kadınlar EuroCup D Grubu 5. maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor, evinde ağırladığı ACS Sepsi'yi 71-61 yendi.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maça her iki takım da temkinli başladı. Karşılıklı sayılarla geçen ilk periyodu Mersin ekibi 18-16 kazandı. İkinci devrede rakibine göre biraz daha iyi oynayan turuncu-beyazlı ekip, devreye 35-30 önde girdi. Maçın 3. periyodu ise kıran kırana geçti. Bu periyotta daha iyi oynayan deplasman ekibi, beraberliği yakaladığı ve periyot 47-47 beraberlikle bitti. Maçın son periyodunda oyuna ağırlığını koyan ve bulduğu sayılarla öne geçen Mersin Büyükşehir Belediyespor, maçı 71-61 kazanmasını bildi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Sergiy Chaykovskyy xx, Christina Manoli xx, Vladimir Zanev xx

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Melisa Talay x 3, Gintare Petronyte xx 11, Sasa Cado xxx 16, Tiffany Mitchell xxx 17, Ashley Walker xxx 24

ACS Sepsi: Marina Solopova x 4, Annemarie Godri Parau xxx 19, Angelika Slamova x 10, Peyton Alexis Whitted xxx 20, Kristina Higgins x 8

1. periyot: 18-16 (Mersin Büyükşehir Belediyesi lehine)

Devre: 35-30 (Mersin Büyükşehir Belediyesi lehine)

3. periyot: 47-47

5 faul: Asena Yalçın (Mersin Büyükşehir Belediyespor) - MERSİN Servet Tazegül,Büyükşehir Belediyespor,Mersin
05 Aralık 2018 Çarşamba 20:28



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