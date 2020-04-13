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MERSİN Burhan Amca, kızının yaşadığı Mersin'de tedavi ediliyor

Burhan Amca, kızının yaşadığı Mersin'de tedavi ediliyorORDU'nun Altınordu ilçesinde zabıta ekiplerine sipariş verirken kibar konuşmasıyla dikkat çeken 77 yaşındaki Burhan Kılıçkını, kızı Deniz Öztaş'ın (33) yaşadığı Mersin'e yerleşti.

13.04.2020 16:17 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:25
Burhan Amca, kızının yaşadığı Mersin 'de tedavi ediliyor
ORDU'nun Altınordu ilçesinde zabıta ekiplerine sipariş verirken kibar konuşmasıyla dikkat çeken 77 yaşındaki Burhan Kılıçkını, kızı Deniz Öztaş'ın (33) yaşadığı Mersin'e yerleşti. Kılıçkını, ayağındaki yaralar nedeniyle hastanede tedavi altına alındı.
Ordu 'nun Altınordu ilçesi Taşbaşı Mahallesi'ndeki evinde ihtiyaçlarının karşılanması için kapısına gelen zabıta ekiplerine verdiği sipariş sırasında kibar tavırları ile dikkatleri çeken Burhan Kılıçkını, kızı Deniz Öztaş ile damadı Şehmuz Öztaş'ın (43) Mersin'deki evine yerleşti. Şeker hastalığına bağlı ayağındaki yaralar nedeniyle özel bir hastaneye başvuran Kılıçkını, Kardiyovasküler Cerrahi doktoru Doç. Dr. Mehmet Kerem Karaca tarafından tedavi edilmeye başlandı. Kılıçkını'nın hastanede yatarak tedavi görmesine karar verildi.
Doktor kontrolünün ardından açıklamalarda bulunana Kılıçkını, kendisini iyi hissettiğini belirterek doktorlara teşekkür etti. Gördüğü ilgiden dolayı mutlu olduğunu kaydeden Kılıçkını, "Ordu'da tek yaşadığım için kızım ve torunlarımın yanına geldim. İnsanlar evlerinde kalsınlar. Görevliler ihtiyaçları karşılıyor" dedi.
Burhan Kılıçkını'nı tedavi eden Doç. Dr. Karaca ise, "Sol ayak topuğunda bir yara var. Bu yarada enfeksiyon söz konusu. Şeker hastalığına bağlı olarak damar tıkanıklığı da var. Standart anjiyo ile damar tıkanıklığı ne durumda onu öğreneceğiz. Sonrasında birtakım tedaviler uygulayacağız. Genel durumu iyi. İnşallah en kısa sürede sağlığına kavuşturacağız" diye konuştu.
Öte yandan, Burhan Kılıçkını, Mersin'e gelmeden önce 6 Nisan'da ayağındaki kanamalar nedeniyle Ordu Devlet Hastanesi'nde bir süre tedavi görmüştü. MERSİN Burhan Amca, kızının yaşadığı Mersin’de tedavi ediliyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Altınordu, Mersin, Zabıta, Ordu, Güncel
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