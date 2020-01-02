Haberler » Güncel » Mersin Büyükşehir, 10 adet süpürge makinesi aldı - Haber

Mersin Büyükşehir, 10 adet süpürge makinesi aldı

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi, hem zamandan hem iş gücünden tasarruf etmek amacıyla 10 adet süpürge makinesi aldı.

02.01.2020 10:01 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:06 Mersin Büyükşehir, 10 adet süpürge makinesi aldı
MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi, hem zamandan hem iş gücünden tasarruf etmek amacıyla 10 adet süpürge makinesi aldı. İtme gücüyle çalışan süpürge makinesi, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından kullanılmaya başlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanında bulunan sahil bandı, cadde, bulvar, sokak ve meydanları estetik görünüme kavuşturmanın yanı sıra temizliği için de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, daha iyi temizlik için 10 adet süpürge makinesi aldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeni nesil süpürgeler hem zamandan hem de enerjiden tasarruf sağlıyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, el gücüyle süpürdükleri kaldırımları artık kullanımı daha rahat olan süpürge makinesi ile temizliyor. İtme gücüyle çalışan süpürge makinesi sayesinde personel hem daha az enerji harcıyor hem de daha büyük alanı kısa sürede temizleyebiliyor.

Sahil bandı ve kaldırımlar artık süpürge makinesiyle temizleniyor

Yakıt ve su ihtiyacı olmadan çalışan, farklı zeminlere uyum sağlayan ve tozsuz temizlik yapılmasına imkan tanıyan süpürge makinesi, personel tarafından zahmetsizce kullanılıyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığında yeni göreve başlayan kadın personelden Hatice Doğan, süpürge makinesinin kullanım rahatlığından memnun olduğunu dile getirerek, "Önceden süpürge ve kürek ile süpürme işlemini yapıyorduk. Şimdi yeni alınan makineler sayesinde iki-üç kişinin yapabileceği işi tek kişiye indirdik" dedi.

"Yeni gelen makineler çok rahat ve pratik, bizi yormuyor"

Makinenin hem zamandan hem de enerjiden tasarruf sağladığını vurgulayan Doğan, "Yeni gelen makineler çok rahat, pratik, bizi yormuyor ve itme gücüyle mekanizması sayesinde birçok pisliği alıyor. Taş, toprak, izmarit, peçete aklınıza gelebilecek birçok şeyi rahatlıkla alabiliyoruz. Kullanışı da çok rahat, içinde bulunan depo haznesine hepsini topluyor ve deposu dolduktan sonra rahatlıkla dökebiliyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:29   Yaban hayvanları unutulmuyor - Haber
11:28   Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(FETÖ ile mücadele) Aynı ciddiyette ve aynı hızla devam edecektir... - Haber
11:28   Avustralya'da orman yangınlarında 'göç' riski - Haber
11:24   Şehir ve Medeniyet Okulu'nda eğitimler başladı - Haber
11:23   HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 122'inci gününde - Haber
10:36   Kanal İstanbul projesine itiraz süresi bugün sona eriyor - Haber
10:06   Dev buhar kazanını trafikte görenler gözlerine inanamadı - Haber
10:00   İBB Sözcüsü Ongun'dan "İBB camilerin bakım ve temizliğinden çekildi" iddialarına yalanlama - Haber
09:16   Tuzla'da kaçak dökümün önüne geçilemiyor - Haber
08:30   TBMM, Libya tezkeresi için bugün olağanüstü toplanacak - Haber
2.01.2020 11:30:10