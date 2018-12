Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz Yeniden Aday

02 Aralık 2018 Pazar 15:56



Partisi MHP 'den geçtiğimiz günlerde istifa eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz , belediye başkanlığına yeniden aday olduğunu açıkladı. Kocamaz, "Bir kez daha aday olarak Mersin'e hizmet startını yeniden verdiğimizi ilan ediyoruz" dedi.Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mut ilçesinde hayata geçirilen projelerin toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada hizmet maratonuna devam edeceğini belirterek, "Bize güvenenlerin, bizimle yol arkadaşlığı yapanların, bu hizmetlerin devamını isteyenlerin ve 'derdimiz hizmet sevdamız memleket' diyenlerin bu beklentilerini boşa çıkarmak bize yakışmazdı. Dolayısıyla önümüzü kesmeye de çalışsalar biz bu işte varız diyoruz. Biz bu işte devam diyoruz. Biz başlattığımız ve projelerini hazırladığımız bu hizmetlerin inşallah sizlerin desteğiyle devam edeceğini düşünüyoruz" dedi.Mersin'in cumhuriyet tarihinde görmediği hizmetleri 56 ayda gördüğünü söyleyen Kocamaz, "Hayatımın yaklaşık 11 yılını öğretmen olarak geçirdim. 25 yıldır yani çeyrek asırdır da memleketimiz insanlarına bir belediye başkanı olarak hizmet vermeye çalışıyorum. Tabii ki her görev kutsal. Görev ya evinde barkında hamisi olduğu insanlara rızık temin etmek için yapılıyor ya da vatana, millete, geleceğe hizmet etmek için yapılıyor. Allah'a binlerce kere şükrediyorum ki, bana bu görevlerin her türlüsünü nasip etti. İddia ediyoruz Mersin şu 4,5 yılda aldığı hizmeti maalesef cumhuriyet döneminde alabilmiş değil. Demek ki at binenin, kılıç kuşananın. İşi ehline verirseniz ve o ehil sahibi sizler adına bir vebal olarak bu görevi devraldıysa, sorumluluk bilinciyle hareket ediyorsa, bilin ki o beklentileriniz mutlaka hayata geçecektir. İşte bu 4,5 yılda olduğu gibi" diye konuştu.Geçen 56 aylık süre içerisinde referandumlar, cumhurbaşkanlığı seçimi, 3 defa genel seçim yaşadıklarını ve 24 Haziran seçimlerinde partisi MHP'nin Mersin'de beşinci parti konumuna geldiğini dile getiren Kocamaz, "Demek ki bir yerlerde ya kendimizi anlayamamışız ya da anlattığımız şeylere vatandaşlarımız çok fazla inanmamış. Dolayısıyla Büyükşehir Belediyesini kazanmış bir MHP maalesef beşinci konuma geldi. Biz yanlışları söylemiştik. 'Mersin kontenjan istemiyor' demiştik. 'Mersin iyi bir araştırmayla adaylarının Mersin'den olmasını talep ediyor' demiştik. Ama halkı bir kenara iterek, halka sormadan, halka rağmen siyaset yapmaya çalıştığınızda halk da tavrını koyuyor ve girdiğiniz seçim hüsranla sonuçlanabiliyor" şeklinde konuştu."Mersin'e hizmet startını yeniden verdiğimizi ilan ediyoruz"Partisinden istifa eden ancak 2019 seçimlerinde yeniden aday olacağını belirten Kocamaz, şöyle devam etti:"Mersin'in her tarafında insanlar bize yapılan bu uygulamanın bir haksızlık olduğunu ifade ediyor. Hangi siyasi partiden olursa olsun bizimle yol yürüyeceğini ve mutlaka bir şekilde aday olmak mecburiyetinde olduğumuzu ifade ediyor. Elbette büyük mücadeleler içerisinden geçmiş, hatta şu an kurşunlardan, bombalardan kurtulduğu için uzatmaları oynayan bir kardeşiniz olarak böyle bir haksızlığı, vefasızlığı hak etmediğimizi düşünüyoruz. Bizimle yola çıkan arkadaşlarımızı öksüz bırakmamak ve onların ısrarlarının sonucunda yeniden aday olarak Mersin'e hizmet startını verdiğimizi bir kez daha ilan ediyoruz. Aslında yapılan bu hareket sadece bana değil, 1994'ten bu yana bizimle yol yürüyen, bize güvenen ve Mersin'i birlikte yönetelim, birlikte büyütelim anlayışıyla yola çıktığımız tüm Mersinlilere yapılmış bir harekettir. Dolayısıyla ben bütün Mersinli hemşehrilerimi, Mersin tarihinde ilk defa bir Yörük çocuğunun Mersin Büyükşehir Belediyesinde yönetime gelmesine rahatsız olanlara karşı birlik ve beraberliğe davet ediyorum." - MERSİN