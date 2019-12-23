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Mersin Büyükşehir Belediyesi, çocuk halk dansları topluluğu kuruyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, halk oyunlarına meraklı ve ilgili çocuklara ücretsiz kurs verip yetiştirmek, geleceğin çocuk halk dansları topluluğunu oluşturmak için bir proje başlattı.

23.12.2019 10:15 | Son Güncelleme: 23.12.2019 10:20 Mersin Büyükşehir Belediyesi, çocuk halk dansları topluluğu kuruyor
Mersin Büyükşehir Belediyesi, halk oyunlarına meraklı ve ilgili çocuklara ücretsiz kurs verip yetiştirmek, geleceğin çocuk halk dansları topluluğunu oluşturmak için bir proje başlattı.

Proje kapsamında ilk etapta , ve Yenişehir ilçelerinde belirlenen 5 okulun idaresine, konuyla ilgili bilgilendirme yapıldı. Okul idarelerine yapılan başvuru neticesinde, ücretsiz halk oyunları kursuna katılmak isteyen Akdeniz ilçesinde bulunan Şehit Recep Aslan, Kazım Karabekir, Yeni Taşkent Yusuf Bayır, Yenişehir ilçesinde bulunan Necati Bolkan, Mehmet Akif İnan ile Toroslar ilçesinde yer alan Hüseyin Güvercin ilk ve orta okullarında eğitim-öğretim gören 470 öğrenciye verilecek halk oyunları kursu başladı. Okulların tatil olacağı Haziran ayına kadar söz konusu 5 okulda, Mersin Büyükşehir Belediyesi halk oyunları eğitmenleri tarafından verilecek halk oyunları kursları, her hafta devam edecek. Öğrencilerin dersleri ve ulaşımları açısından bir sıkıntı olmaması için kurslar, öğrencilerin kendi okullarında verilecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, kentte eğitim-öğretim gören çocuklara yönelik gerçekleştirdiği kültürel sorumluluk projesi kapsamında 6 ay boyunca devam edecek olan kursların sonunda 470 öğrenci, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait çocuk halk dansları topluluğunu oluşturmuş olacak. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Toroslar, Akdeniz, Güncel

Kaynak: İHA

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