15.07.2019 12:00
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, ihtiyacını kendi atölyesinden karşılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ihtiyacını kendi atölyesinden karşılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kent Estetiği ve Projeler Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan marangoz atölyesi, kent genelinde park, bahçe, okul, sağlık ocağı ve karakollarda kullanılan mobilyaların imalatını yapıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kent Estetiği ve Projeler Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan marangoz atölyesi, kent genelinde park, bahçe, okul, sağlık ocağı ve karakollarda kullanılan mobilyaların imalatını yapıyor.

Belediye kaynaklarını verimli bir şekilde kullanarak, kaliteli üretimler yapan marangozhanede, banklar, piknik masaları, kamelya, çöp kovası, ahşap saksı, pergole ve dekorasyon ahşap ürünler imal ediliyor. Atölyede üretilen birbirinden güzel kent mobilyaları sayesinde Büyükşehir Belediyesi'nin maliyetleri azaltılırken, en kaliteli mobilyalar Mersin'in dört bir yanını süslüyor.

Bin metrekarelik alanda hizmet veren ve uzman personelin görev aldığı marangoz atölyesinde, kent mobilyaları hem hızlı hem de düşük bir bütçeyle yapılıyor. Bu sayede Büyükşehir Belediyesi dışarıdan hizmet almadan ve ekstra bütçe ayırmadan kendi mobilyasını kendisi üretiyor.

Ahşaplar usta ellerde işleniyor

Yılda bin 500 bank, 150 kamelya, Park ve Bahçeler Dairesi'ne bağlı birimlerin ofis malzemelerini oluşturan dolap, masa, sandalye gibi mobilyalar da bu atölyeden çıkıyor. 6 kişilik sayıca az, ancak emek olarak dev bir kadroyu oluşturan ekibin usta ellerinden işlenerek çıkan ahşaplar, Mersin'in dört bir yanında vatandaşların kullanımına sunuluyor. Usta ellerde tasarlanarak üretilen malzemeler, ihtiyaç duyulan noktalara yerleştirilirken, üretimin ilk aşamasından montajına kadar geçen süreç belediye personeli tarafından titizlikle yürütülüyor. - MERSİN
Kaynak: İHA
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