Mersin Büyükşehir Belediyesi, ilk kez e-ihaleye çıktı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından Büyükşehir Belediyesinde bir ilk olarak açık ihale usulü ile e-ihale gerçekleştirildi. Hızlı, verimli, etkin, düşük maliyetli, basit, güvenli ve şeffaf bir ihale ortamı sağlayan bu sistem çerçevesinde, "Havuz Kimyasalları Alımı" ihalesine çıkıldı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ihaleye 9 firmanın teklif verdiği belirtilerek, e-ihalede tekliflerin sunumunun kolaylığı ve isteklilerin katılım maliyetlerinin düşmesinin ihale sürecini etkilediği ve bu sayede ihaleye teklif veren istekli sayısının arttığı ifade edildi. E-ihale sürecinde komisyonun teklif değerlendirme sürecinin de hızlı ve güvenli bir şekilde yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, teklif kapsamında sunulması gereken belgelerin de kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sitesi veya EKAP üzerinden sağlandığı bildirildi.



Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının, bundan sonraki çalışmalarında e-ihale uygulamasını kullanmaya devam edeceği ifade edilen açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi, kamu hizmetlerinde bürokrasinin azaltılması, hizmet süreçlerinin bilgi ve iletişim teknolojileri destekli olarak yürütülmesi, kamu hizmetlerinin hızlı, verimli, etkin, düşük maliyetli, basit, güvenli ve şeffaf ortamda sunumu, kamu ihalelerinin gelişen ve değişen çağın gerekliliklerine uyumunun sağlanması amacıyla e-ihale uygulamasına başladı" denildi. - MERSİN

Kaynak: İHA