Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde işten çıkarılan kişi, dağıtılan erzak kolisini belediyenin...

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde işten çıkarılan kişi, dağıtılan erzak kolisini belediyenin kapısına fırlattıMERSİN Büyükşehir Belediyesi'nde çalışırken 4 ay önce işten çıkarıldığını öne süren Ufuk E., engelli iki oğlunu yanına alarak belediye binası önüne geldi.

16.05.2020 21:16 | Son Güncelleme: 16.05.2020 21:17

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde işten çıkarılan kişi, dağıtılan erzak kolisini belediyenin kapısına fırlattı

MERSİN Büyükşehir Belediyesi'nde çalışırken 4 ay önce işten çıkarıldığını öne süren Ufuk E., engelli iki oğlunu yanına alarak belediye binası önüne geldi. Burada, Başkan Vahap Seçer ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tepki gösteren Ufuk E., Büyükşehir Belediyesi'nin dağıttığı erzak kolisini de yanında getirerek belediyenin kapısına fırlattı.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Su ve Kanalizasyon İdaresi Birimi'nde (MESKİ) çalışan Ufuk E.'nin iş akdi, iddiaya göre 19 Ocak'ta feshedildi. 4 aydır işsiz olan Ufuk E., 6 ve 13 yaşlarındaki engelli iki çocuğuyla birlikte belediye binasının önüne geldi. Yanında Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin dağıttığı erzak kolisini de getiren ve bu koliyi belediyenin kapısına fırlatan Ufuk E., Başkan Vahap Seçer'e ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tepki gösterdi. Çevredekilerin sakinleştirmeye çalıştığı Ufuk E., "Benim 14 yıllık emeğimi ayaklar altına aldınız. Şimdi bana yardım kolisi mi gönderiyorsunuz? Alın terimle oynadınız. Yazıklar olsun. Bu çocukların ekmeği ile oynadın. Çıkıp bana çalışmadığımı söylüyorsun" diye konuştu. Çevredekilerin güçlükle sakinleştirdiği Ufuk E., bir süre sonra 2 çocuğunu da alarak belediye binasının önünden ayrıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde işten çıkarılan kişi, dağıtılan erzak kolisini belediyenin...

Kaynak: DHA

Etiketler: Mersin Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Haber

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