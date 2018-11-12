Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden 'Emeğe Destek Projesi' Açıklaması

Mersin
Büyükşehir Belediyesince, kasım ayında yapılan meclis toplantısında görüşülen Gençlik Dayanışma Derneği'nin 'Emeğe Destek Projesi' ile ilgili sosyal medyada gerçeğe aykırı şekilde karalama kampanyası yürütüldüğü belirtilerek, sorumlular hakkında yasal işlem başlatılacağı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, mecliste, Uluslararası Gençlik Dayanışma Derneği'nin 'Emeğe Destek Projesi' kapsamında her türlü giderlerin taraflarınca karşılanarak 3 ay süre ile 15 Suriyeli sığınmacı ve 35 Türk vatandaşının Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin belirleyeceği hizmet alanları dahilinde geçici destek elemanı olarak çalıştırılmasına yönelik ortak proje yürütülmesi talebinin kabul edildiği hatırlatıldı.
Ancak sosyal medyada Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz
adına şiddetli şekilde karalama kampanyası yürütüldüğü, ağır hakaret, tehdit ve iftiralarda bulunulduğu belirtilen açıklamada, "Belirtmek istediğimiz husus, bu proje, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulmuş bir proje olmayıp, Uluslararası Gençlik Dayanışma Derneği'nin 'Emeğe Destek Projesi' kapsamında Federal Alman Hükümeti Ekonomi
ve Kalkınma Bakanlığı
'nın sağladığı fonla, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 75. maddesine istinaden, meclisimize getirilmiş proje teklifidir. Kaldı ki bahse konu teklif, meclis kararından sonra Belediye Kanunu'nun 75. maddesine göre valilik izninden sonra uygulamaya konulabilecektir. Keza aynı projenin, Konya
ve Kilis
belediyelerinde de uygulamaya konulduğu tarafımızca bilinmektedir" denildi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, kentin en büyük sorunu olan işsizlikle ciddi bir mücadele verdiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi; "Suriyeli sığınmacılara yönelik böyle bir istihdamı halkımıza açıklayamayacağımızı belirterek, kaç kişi istihdam edilecekse yarısının bizim vatandaşımız olması halinde meclise getirebileceğimizi ifade ettiğimizden teklif, 15 Suriyeli sığınmacı, 35 kendi vatandaşımız olmak üzere 50 kişinin istihdamı şeklinde getirilmiş olup, bu istihdama yönelik her ne ad altında olursa olsun hak ve alacaklar ile tüm yasal sorumluluklar yapılacak protokol kapsamında derneğe ait olacaktır. Bu kapsamda belediye bütçesinden herhangi bir ödeme gerçekleşmeyecektir. Belediyemiz sadece çalışma alanı gösterecektir. Hal böyle iken, gerçeklerin çarpıtılarak, sosyal medyada yürütülen karalama kampanyasıyla ilgili gerekli yasal işlemi başlatacağımızı belirtiyoruz." - MERSİN
Mersin Büyükşehir Belediyesi,Mersin
12 Kasım 2018 Pazartesi 15:29