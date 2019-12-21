Haberler » Güncel » Mersin Büyükşehir Belediyesi, tetkiklerden başarıyla geçti - Haber

Mersin Büyükşehir Belediyesi, tetkiklerden başarıyla geçti

Mersin Büyükşehir Belediyesi, daha önce almaya hak kazandığı Entegre Yönetim Sistemi olan ISO 9001 Kalite Yönetim ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemlerinin dış tetkikini başarı ile tamamladı.

21.12.2019 11:20 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:25 Mersin Büyükşehir Belediyesi, tetkiklerden başarıyla geçti
Büyükşehir Belediyesi, daha önce almaya hak kazandığı Entegre Yönetim Sistemi olan ISO 9001 Kalite Yönetim ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemlerinin dış tetkikini başarı ile tamamladı.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından gönderilen tetkik heyeti, Mersin Büyükşehir Belediyesinde ilgili birimlerle görüşerek detaylı incelemelerde bulundu. Heyet, Kalite Yönetim Sistemi tetkikinde, kurumsal mükemmellik anlayışı ile sürekli ve etkin değişim yönetimi, stratejik yönetim, çalışanlara, vatandaşlara ve diğer paydaşlara odaklılık, kaynakların verimli kullanımı ve sürdürülebilirlik boyutları ile vatandaş memnuniyetini inceledi. İncelemeler sonucunda, Büyükşehir Belediyesi, vatandaş memnuniyetinin artırılmasını öngören dünyaca kabul görmüş bir kalite yönetim sistemi olan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine yönelik TSE yetkilileri tarafından gerçekleştirilen 1. Gözetim tetkikini başarı ile geçti. Büyükşehir'in vatandaş odaklı çalışmaları, TSE tetkik heyeti tarafından onaylanmış oldu.

Ekolojik dengeyi koruyan, yaşanabilir, sağlıklı, temiz bir çevre oluşturmayı hedefleyerek hizmetlerine yön veren Büyükşehir Belediyesi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi 2. gözetim tetkikini de başarıyla geçti. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:11   Amerikalı uzman, canlı yayında stüdyodan kovuldu - Haber
13:09   HAVALİMANLARINDA GÖREVLİ 3 POLİSE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI TUTUKLAMASI - Haber
13:08   Abant'a gelen ziyaretçilerden 'atlara iyi bakım' isteği - Haber
13:08   AK Parti Tunceli İl Başkanı Tek: "Tunceli huzuru AK Parti döneminde yaşadı" - Haber
13:04   Afyonkarahisar'da 'Çocuklar Üşümesin' projesi - Haber
12:22   CHP'li Vekil, "Belediyede yolsuzluk iddiaları var" diyerek Adalet Bakanı'na tutanak verdi - Haber
09:35   Rüyasında öldüğünü gören genç mermer ustası, kendi mezarını yaptı - Haber
09:26   Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kuvvetli lodos uyarısı - Haber
08:16   Son dakika: Diyarbakır'da Sur Belediyesi'ne ilçe kaymakamı kayyum olarak atandı - Haber
00:56   Katarlılara arazi satma vaadiyle 40 milyon liralık vurgun yapan şüpheliler yakalandı - Haber
21.12.2019 13:20:27