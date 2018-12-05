Mersin Büyükşehir Belediyespor - Acs Sepsi: 71-61

SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Sergiy Chaykovskyy (xx), Christina Manoli (xx), Vladimir Zanev (xx)
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Asena Yalçın (xx), Melis Talay (xx) 3, Gintare Petronyte (xxx) 11, Tiffany
Mitchell (xxx) 17, Ashley Walker (xxx) 24, Burcu Çiğil (xx), Sasa
Cado (xxx) 16, Özge Karataş
, Avinar Kaya, Melisa Korkmaz, Gonca Karataş
ACS SEPSI: Marina
Solopova (xx) 4, Annemarie Godri-Parau (xxx) 19, Angelika Slamova (xxx) 10, Peyton Alexis Whitted (xxx) 20, Kristina Higgins (xx) 8, Ioana Ghizila (x), Ildiko Mirne-Nagy (x), Dominique Allen, Nora Demeter, Anca Sipos
1'İNCİ PERİYOT: 18-16
İLK YARI: 35-30
3'ÜNCÜ PERİYOT: 47-47 Mersin Büyükşehir Belediyespor
, FIBA Kadınlar Avrupa
Kupası D Grubu'nun 5'inci maçında Romanya
ekibi ACS Sepsi'yi konuk etti. Büyük çekişmeye sahne olan müsabaka Mersin temsilcisinin 71-61 üstünlüğü ile sona erdi.
Tiffany,Büyükşehir Belediyespor,Mersin
05 Aralık 2018 Çarşamba 20:44