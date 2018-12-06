Mersin Büyükşehir Belediyespor - Acs Sepsi: 71-61

Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa
Kupası D Grubu'nun 5. hafta mücadelesinde Mersin Büyükşehir Belediyespor
, sahasında Romanya
temsilcisi ACS Sepsi'yi 71-61 mağlup etti.Mersin Büyükşehir Belediyespor: 71 - ACS Sepsi: 61
Salon: Mersin Servet Tazegül
Hakemler: Sergiy Chaykovskyy (Ukrayna
), Christina Manoli (Fransa
), Vladimir Zanev (Kıbrıs Rum Kesimi
)
Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın, Melis Talay 3, Petronyte 11, Mitchell 17, Ashley Walker 24, Burcu Çiğil, Cado 16
Başantrenör: Olcay Orak
ACS Sepsi: Solopova 4, Godri-Parau 19, Slamova 10, Whitted 20, Higgins 8, Ghizila, Mirne-Nagy
Başantrenör: Zoran Mikes
1. Periyot: 18-16
2. Periyot: 35-30
3. Periyot: 47-47
4. Periyot: 71-61
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06 Aralık 2018 Perşembe 04:07