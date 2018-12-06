06 Aralık 2018, 04:07
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Mersin Büyükşehir Belediyespor - Acs Sepsi: 71-61

Mersin Büyükşehir Belediyespor - Acs Sepsi: 71-61

FIBA Avrupa Kupası D Grubu'ndaki 5. maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor sahasında Romanya'nın ACS Sepsi takımını 71-61 yendi.



Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Kupası D Grubu'nun 5. hafta mücadelesinde Mersin Büyükşehir Belediyespor, sahasında Romanya temsilcisi ACS Sepsi'yi 71-61 mağlup etti.

Mersin Büyükşehir Belediyespor: 71 - ACS Sepsi: 61

Salon: Mersin Servet Tazegül

Hakemler: Sergiy Chaykovskyy (Ukrayna), Christina Manoli (Fransa), Vladimir Zanev (Kıbrıs Rum Kesimi)

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın, Melis Talay 3, Petronyte 11, Mitchell 17, Ashley Walker 24, Burcu Çiğil, Cado 16

Başantrenör: Olcay Orak

ACS Sepsi: Solopova 4, Godri-Parau 19, Slamova 10, Whitted 20, Higgins 8, Ghizila, Mirne-Nagy

Başantrenör: Zoran Mikes

1. Periyot: 18-16

2. Periyot: 35-30

3. Periyot: 47-47

4. Periyot: 71-61

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