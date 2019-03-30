Mersin Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray: 82-70

SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Orkun Yurttaş (xx), Egemen Ercan (xx), Seyhan
Topaloğlu xx)
MERSİN BŞB.: Asena Yalçın (x) 1, Burcu Çiğil (xx) 12, Melis Talay (x) 3, Emel Ece Güler (x) 2, Gonca Karataş
(x) 6, Dürdane Gülşah Gümüşay
(x), Gintare Petronye (xxx) 29, Yvone Marche Anderson (x) 8, Sasa
Cado (xxx) 15, Ashley Janeen Walker (x) 6
GALATASARY: Eda Şahin (x) 8, Şerife Alperi Onar (x) 2, İremnaz Topuz (x), Sinem Ateş (xx) 11, Nazlı Bircan Gökdemir (x), Farhiya Abdi (x) 5, İnci Güçlü
(x) 9, Monika Grigalauskyte (xxx) 16, Sude Yılmaz (x) 4, Moriah Elise Jefferson (xx) 15.
1'İNCİ PERİYOT: 21-13
DEVRE: 41-33
3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-47
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 24'ncü haftasında Mersin
Büyükşehir Belediye, Galatasaray
'ı konuk etti. Kıyasıya geçen maçın sonunda ev sahibi takım Mersin Büyükşehir Belediyesi
, Galatasaray'ı 82-70 mağlup etti.
- Mersin
Gonca Karataş, Seyhan, Mersin, Spor
Kaynak: DHA