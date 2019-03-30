Mersin Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray'a Acımadı

Kaynak: İHA

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, evinde karşılaştığı Galatasaray'ı 82-70 yendi.Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, ilk periyotu 21-13 önde tamamladı. Maçın 2. periyodu ise ortada geçti. Bu periyotta her iki takım da karşılıklı sayılar bulurken, devreye ev sahibi ekip 41-33 önde girdi. Maçın 3. periyodunda da etkili oyununu sürdüren ve aradaki sayı farkını açan turuncu-beyazlı ekip, bu periyodu 63-47 galip kapadı. Maçın son periyodu ise karşılıklı sayılarla geçti. Her iki takım da iyi savunma yaparken, mücadleyi Mersin Büyükşehir Belediyespor 82-70 kazandı. - MERSİN