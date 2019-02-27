27 Şubat 2019, 20:46
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Mersin Büyükşehir Belediyespor Yarı Finalde

Mersin Büyükşehir Belediyespor Yarı Finalde

Şanlıurfa'da düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Akdeniz'in iki takımı Hatay Büyükşehir Belediyespor ile Mersin Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.

Şanlıurfa'da düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Akdeniz'in iki takımı Hatay Büyükşehir Belediyespor ile Mersin Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi. Salondan 79-76 üstün ayrılan Mersin ekibi, adını yarı finale yazdıran üçüncü takım oldu.

Salon: 11 Nisan Hakemler: Tahsin Kuzu xx, Orkun Yurtdaş xx, Göksun Öz xx Hatay BŞB: İlsu Darıcıoğlu x 3, Katsiaryna Snytsina xxx 21, Cansu Köksal x, Williams xxx 24, Hülya Koçlar x 2, Amber Harris x 2, Gizem Başaran x 4, Merve Aydın x 6, Marica Gajic xx 14 Başantrenör: Aikaterini Chatzidaki Mersin BŞB: Asena Yalçın xx 14, Burcu Çiğil x 3, Melis Talay xx 9, Dürdane Gülşah Gümüşay x, Gintaer Petronyte xxxx 23, Marche Anderson xx 14, Sasa Cado xx 7, Janeen Walker xx 9 Başantrenör: Osman Olcay Orak 1. Periyot: 10-22 (Mersin BŞB lehine) Devre: 27-37 (Mersin BŞB lehine) 3. Periyot: 54-55 (Mersin BŞB lehine)

(İHA) Şanlıurfa, Hatay, Büyükşehir Belediyespor, Mersin, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: İHA