Mersin Büyükşehir Belediyespor Yarı Finalde

Şanlıurfa
'da düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası
Çeyrek Final karşılaşmasında Akdeniz
'in iki takımı Hatay Büyükşehir Belediyespor
ile Mersin
Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi. Salondan 79-76 üstün ayrılan Mersin ekibi, adını yarı finale yazdıran üçüncü takım oldu.
Salon: 11 Nisan Hakemler: Tahsin Kuzu
xx, Orkun Yurtdaş xx, Göksun
Öz xx Hatay BŞB: İlsu Darıcıoğlu x 3, Katsiaryna Snytsina xxx 21, Cansu Köksal
x, Williams
xxx 24, Hülya Koçlar x 2, Amber Harris x 2, Gizem Başaran x 4, Merve Aydın
x 6, Marica Gajic xx 14 Başantrenör: Aikaterini Chatzidaki Mersin BŞB: Asena Yalçın xx 14, Burcu Çiğil x 3, Melis Talay xx 9, Dürdane Gülşah Gümüşay
x, Gintaer Petronyte xxxx 23, Marche Anderson xx 14, Sasa
Cado xx 7, Janeen Walker xx 9 Başantrenör: Osman Olcay Orak 1. Periyot: 10-22 (Mersin BŞB lehine) Devre: 27-37 (Mersin BŞB lehine) 3. Periyot: 54-55 (Mersin BŞB lehine)
(İHA)
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Kaynak: İHA