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Mersin Büyükşehir'de personele 'Pnömoni ve Aşılar' eğitimi verildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, "Dünya Zatürre Günü" çerçevesinde, Mersin Üniversitesi Hastanesi işbirliği ile personele yönelik eğitim programı düzenledi.

20.11.2019 09:54 | Son Güncelleme: 20.11.2019 09:59Mersin Büyükşehir'de personele 'Pnömoni ve Aşılar' eğitimi verildi
Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, "Dünya Zatürre Günü" çerçevesinde, Mersin Üniversitesi Hastanesi işbirliği ile personele yönelik eğitim programı düzenledi.

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı şube müdürleri ve sağlık çalışanlarına yönelik verilen eğitim, Mersin Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülden Ersöz tarafından, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezi'nde gerçekleşti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün 2019 raporuna göre, tüm dünyada ölüm sebepleri arasında 4'üncü sırada, enfeksiyon kaynaklı ölümler içinde ise 1'inci sırada yer alan zatürre hastalığı, ciddi bir hastalık olarak dikkat çekiyor. Prof. Dr. Ersöz, halk arasında zatürre olarak da bilinen pnömoninin, akciğer dokusunun iltihaplanması olduğunu, bakteri, virüs ya da mantarlar nedeniyle oluşan enfeksiyonlar ile ortaya çıkabileceğini söyledi.

Eğitimde, aşının sağlığa etkisi, erişkin aşı takvimi, erişkin aşılarının neden gerekli olduğu, risk grupları, kalp yetersizliği ve kronik kalp hastalıklarında erişkin aşılamanın nasıl olması gerektiği, enfeksiyon oluş mekanizması gibi önemli konular hakkında bilgiler verildi.

Grip ve zatürre aşılarının önemi vurgulandı

Prof. Dr. Ersöz, sağlıklı yaşamanın 10 temel yolunu sıralarken, düzenli aşı olmanın önemini vurguladı ve bu aşıların içerisinde özellikle hastaneye yatışı azaltmak adına, hem grip aşısı (influenza) hem de pnömokok aşısının (zatürre) 65 yaş sonrasında elzem olduğuna dikkat çekti. Türkiye'de erişkinlerde pnömokok aşılama oranının istenilen hedefin altında olduğunu söyleyen Dr. Ersöz, bilinçli bir şekilde aşılama yapıldığı takdirde grip ve zatürrenin önlenebilir olduğuna vurgu yaptı. - MERSİN

Mersin Üniversitesi, Güncel

Kaynak: İHA

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