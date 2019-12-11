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Mersin Büyükşehir'den çadırı yanan aileye destek

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gülnar ilçesinin Çukurasma Mahallesi Kızılçukur mevkinde hayvancılıkla uğraşan ve ev olarak edindikleri çadırları yanan Can ailesine eşya desteğinde bulundu.

11.12.2019 12:48 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:53Mersin Büyükşehir'den çadırı yanan aileye destek
MERSİN (İHA) – Büyükşehir Belediyesi, ilçesinin Çukurasma Mahallesi Kızılçukur mevkinde hayvancılıkla uğraşan ve ev olarak edindikleri çadırları yanan Can ailesine eşya desteğinde bulundu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, evi yanan yurttaşlara yardım elini uzatmaya devam ediyor. Dağ taş demeden sürdürülen proje çerçevesinde Büyükşehir ekipleri, son olarak Gülnar'ın Çukurasma Mahallesinde evi yanan ailenin yardımına koştu.

Çukurasma Mahallesinde Kızılçukur mevkinde hayvancılıkla uğraşan Can ailesi, yıllardır kendilerine ev edindikleri çadırda barınıyordu. Gece saatlerinde eşi Şerife Can ile birlikte keçi ve koyunlarını otlatmaya çıkaran Mehmet Can, çadıra geri döndüklerinde acı manzara ile karşılaştı. Hayvanlarını otlattıktan sonra Çukurasma Mahallesinde ihtiyaç gideren aile, ertesi sabah Kızılçukur mevkinde kurulu çadırlarına döndüklerinde her şeyin tamamen yanarak kül olduğunu gördü. Bugüne kadar hayvanlarını otlattıkları bölgede kurdukları çadırda yaşayan Can ailesine ait tüm eşyalar bir gecede kül oldu.

Yangın ile birlikte yayladan Çukurasma Mahallesine dönmek zorunda kalan Can ailesine, Mersin Büyükşehir Belediyesi yardım elini uzattı. Aileye sosyal yardım projeleri kapsamında 2 baza, 2 yatak ve 2 de çekyat kanepe hediye edildi.

Mersin merkezden kilometrelerce uzakta olmasına rağmen kendilerine yardım eli uzatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Can ailesi, başta Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer olmak üzere, bu konuda kendilerine destek veren tüm belediye çalışanlarına teşekkürlerini iletti. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gülnar, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

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