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Mersin Büyükşehir personeline ilk yardım eğitimi verildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi personeline ilk yardım eğitimi verildi.

30.11.2019 10:18 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:23Mersin Büyükşehir personeline ilk yardım eğitimi verildi
Mersin Büyükşehir Belediyesi personeline ilk yardım eğitimi verildi. Ağırlıklı olarak itfaiye personeli ve yeni kadın şoförlerin yer aldığı eğitimde, ilk yardım teknikleri teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, otobüs şoförü Aziz Oğuz'un, aldığı ilk yardım eğitimiyle geçtiğimiz günlerde otobüste kalp krizi geçiren bir yolcunun hayatını kurtarması üzerine ilk yardım eğitimlerine hız verdi. Bu çerçevede, belediye personeline, Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığında görev yapan Dr. Serhat Kandemir tarafından ilk yardım eğitimi verildi.

Eğitimin ilk bölümünde ilk yardımın teorik kısmı anlatılırken, ikinci bölümde hayati tehlikesi olan durumlarda yapılacak kurtarma hamleleri uygulamalı olarak personele gösterildi. Kongre ve Sergi Sarayında gün boyunca devam eden eğitime, itfaiye personeli ve yeni göreve başlayan kadın şoförlerin yanı sıra tüm birimlerden ilgili personel katıldı.

Dr. Kandemir, personele; ilk yardımın tanımı, acil yardım ve ilk yardım arasındaki farklar, ilk yardımın temek uygulamaları, solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım, Heimlich manevrası, kanamalı durumlarda ilk yardım, yanık, zehirlenme, kırık durumlarında ilk yardım gibi konuları ayrıntılı şekilde anlattı.

Olay yerinde önce kendi can güvenliğini sağladıktan sonra etrafındaki insanları doğru ve sakin bir şekilde yönlendirerek, eldeki imkanları en iyi şekilde kullanan kişinin iyi bir ilk yardımcı olduğunu vurgulayan Dr. Kandemir, Türkiye'de doğru bilinen yanlışların en çok sağlıkla ilgili olduğunu belirterek, ilk yardımda da çok fazla yanlış uygulama yapıldığını söyledi.

Kandemir, ilk yardımın temel bilgilerini verdikten sonra, hayat kurtarıcı manevra ve yöntemleri maketler üzerinde gösterdi. Katılımcılar, bebek ve yetişkin maketler üzerinde suni solunum, kalp masajı, Heimlich manevrası, boğucu sargı (turnike) tekniklerini uyguladı. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Güncel

Kaynak: İHA

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