Mersin Büyükşehir personeline öfke kontrolü eğitimi verildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi personeli, 2019 yılı hizmet içi eğitim programı kapsamında öfke kontrolü, stres ile baş etme yöntemleri ve motivasyon teknikleri konusunda eğitimden geçiyor. Eğitimlere, belirlenen farklı gruplardan 20'şer kişi katılıyor.



Mersin Büyükşehir Belediyesi, personele yönelik eğitimlerine devam ediyor. 2019 yılı hizmet içi eğitim programı kapsamında, öfke kontrolü, stres ile baş etme yöntemleri ve motivasyon teknikleri eğitimi ile belediye çalışanları stresle baş etme yöntemlerini öğreniyor. Eğitimler, her ay periyodik olarak gerçekleştiriliyor.



Büyükşehir Belediyesi Taş Bina eski meclis salonunda gerçekleştirilen son eğitim, Büyükşehir Belediyesi iç eğitmenlerinden Uzman Psikolog Yücel Şavklı tarafından verildi. Eğitime, itfaiye, zabıta, ulaşım, çağrı merkezi ve özel güvenlik birimlerinden 20 personel katıldı.



Eğitimde, stresin tanımı, stres ve öfkeye yol açan nedenlerin neler olduğu, stres ve öfke kavramlarının insan davranışı üzerindeki etkileri, stres ile baş etme yöntemleri ve öfke kontrolü teknikleri, çatışmalı durumlarda uygulanması gereken yöntemler, zor insan tipleri ile iletişim yolları, olumsuz durum ve kişileri yönlendirme, içsel motivasyonu koruma, iş hayatına ve sosyal hayata pozitif bakış konuları anlatılarak, örnek uygulamalarla pekiştirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA