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Mersin Büyükşehir, vatandaşlara ücretsiz işaret dili kursu verecek

Mersin Büyükşehir Belediyesi, işitme engelli bireyler ile vatandaşlar arasında daha kolay ve sağlıklı iletişim kurulabilmesi amacıyla ücretsiz işaret dili kursu açacak.

10.12.2019 12:25 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:30Mersin Büyükşehir, vatandaşlara ücretsiz işaret dili kursu verecek
Mersin Büyükşehir Belediyesi, işitme engelli bireyler ile vatandaşlar arasında daha kolay ve sağlıklı iletişim kurulabilmesi amacıyla ücretsiz işaret dili kursu açacak. İşaret dilini bilen vatandaşların sayısını attırmak amacıyla açılacak kurs ile Türk İşaret Dilinin yaygınlaştırılması da hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kursta, işitme engelli vatandaşların iletişim kurma şekilleri ve işaret dilinin tarihçesi öğretilecek. Verilecek kurs ile Türk İşaret Dilini öğrenmek isteyenlerin, işaret dili ile beden dili arasındaki uyumu, cümle kurarken işaret dilinin temel kurallarını öğrenmeleri ve günlük hayatta işaret dili ile iletişim kurmak isteyen işitme engelli bireylerle rahatça iletişim kurmaları amaçlanıyor.

Toroslar ilçesi Halkkent Mahallesi Berdan Caddesinde bulunan Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezinde verilecek olan kurslar haftada iki gün, 2'şer saat olacak. Bir ay sürecek olan kurs, alanında uzman işaret dili tercümanı tarafından verilecek. Kurslara katılmak isteyen vatandaşlar '0533 360 27 03' İşaret Dili Destek Hattını veya 0324 223 54 45 numaralı Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezini arayarak başvuru yapabilecek. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

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