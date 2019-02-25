Mersin Büyükşehir ve Meski Çalışanları Sendikalı Olabilecek

Kaynak: İHA

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışanların sendikalı olabilmelerinin önünün bugün itibariyle açıldığını duyurdu.Yürürlüğe giren Taşeron Yasası ile belediye şirketine geçen çalışanlar artık sendikalı olabilecek. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz, Twitter hesabından bugün yaptığı paylaşımla söz konusu gelişmeyi duyurdu. Kocamaz, paylaşımında şunları kaydetti:"Mersin Büyükşehir Belediyesinde görev yapan ve bugüne kadar Mersin'e birlikte hizmet ettiğimiz, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ Genel Müdürlüğü şirketlerinde halen görevini sürdüren bütün yol ve hizmet arkadaşlarımızın bu günden itibaren sendika üyesi olabilmelerinin önü açılmıştır. Hayırlı ve uğurlu olsun. Sendikalaşma yönünde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Her zaman çalışanlarımızın hak ve hukuklarını koruduk, bütçemiz şartlarında ücretlerini diğer büyükşehir belediyelerinin üzerinde ve çalışanlarımız lehine farklı olarak zamanında ödemeye gayret ettik. Feda olsun. Halen de yasalar çerçevesinde verebileceklerimizin en fazlasını verme gayretlerimiz sürüyor. Bildiğiniz gibi sizlere her defasında asgari ücretin üzerinde ücret verdik. Kararname engeline takılmasa aynı politikamızı sürdürmeye devam edecektik. Kararnameyle yüzde 4 artı 4 şartı geldi. İnşallah seçimden sonra bu şart kaldırıldığı anda sözümüz söz aynı politikamızı sürdürmeye devam edeceğiz. Sendikalaşma konusunda aldığımız bu karar tüm çalışanlarımız için hayırlı olsun diyor, tüm çalışanlarımıza sağlıklı, huzurlu, umutlu bir gelecek ve daha mutlu Mersin diliyorum." - MERSİN