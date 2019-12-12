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Mersin-çaldıkları altınları satarken güvenlik kameralarına yakalandılar

Çaldıkları altınları satarken güvenlik kameralarına yakalandılarMersin'de bir evden içerisinde 100 bin lira değerinde altın bulunan kasayı çaldıkları öne sürülen 4 kişiden 2'si ile şüphelilere altınların satışı konusunda yardım eden G.Y. tutuklandı.

12.12.2019 13:11 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:16
Çaldıkları altınları satarken güvenlik kameralarına yakalandılar
'de bir evden içerisinde 100 bin lira değerinde altın bulunan kasayı çaldıkları öne sürülen 4 kişiden 2'si ile şüphelilere altınların satışı konusunda yardım eden G.Y. tutuklandı. Şüpheliler, altınları sattıkları kuyumcu dükkanında güvenlik kamerasına yansıdı. Olaya karışan diğer 2 şüphelinin ise arandığı bildirildi.
Mersin'de 1 Aralık günü Ş.A. ve M.A. çiftinin evinden, içerisinde 100 bin TL değerinde ziynet eşyası bulunan çelik para kasası çalındı. İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerden, olayı gerçekleştirenlerin V.Y., C.Y., A.Y. ve Ö.U. olduğu saptandı. Harkete geçen ekipler, şüphelilerin Tarsus ve 'daki evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Tarsus'ta V.Y. isimli şüpheli, evinde çalınan 1 bilezik ve bin 800 TL para ile yakalandı. İskenderun'da ise C.Y. ile altınların satışında kendilerine yardım eden G.Y. gözaltına alındı.
GÜVENLİK KAMERALARI GÖRÜNTÜLEDİ
İlçede, şüphelilerin altınları sattığı kuyumcu dükkanı tespit edildi. C.Y., A.Y., Ö.U. ile kendilerine yardım eden G.Y.'nin altınları satarken rahat tavırları, kuyumcu dükkanındaki güvenlik kamerasına yansıdı.
Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanırken, A.Y. ile Ö.U.'nun yakalaması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Mersin-çaldıkları altınları satarken güvenlik kameralarına yakalandılar

İskenderun, Mersin, Güncel

Kaynak: DHA


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