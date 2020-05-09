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MERSİN Çalıntı otomobille market soymaya kalktı

Çalıntı otomobille market soymaya kalktıMERSİN'in Tarsus ilçesinde çaldığı otomobille market soymaya kalkışan kişi, başka bir aracın geldiği görünce kaçtı.

09.05.2020 16:30 | Son Güncelleme: 09.05.2020 16:33
Çalıntı otomobille market soymaya kalktı
MERSİN'in Tarsus ilçesinde çaldığı otomobille market soymaya kalkışan kişi, başka bir aracın geldiği görünce kaçtı.
Olay, saat 03.30 sıralarında Yeni Ömerli Mahallesi Üçgen Çarşısı'nda meydana geldi. Anıt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde park halindeki K.Ş.'ye ait 06 BD 6070 plakalı otomobili çalan kişi, Alpaslan Türkeş Bulvarı'ndaki bir marketin önüne geldi. Yüzüne maske takan şüpheli, araçtan inerek yan koltukta bulunan demiri aldı. Kapıyı demirle açan şüpheli, bir süre yürüyüp çevreyi kolaçan ettikten sonra geri döndü. Demir kapıyı açan şüpheli, bir aracın geldiğini fark edince otomobile binip kaçtı.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri bir kişiyi gözaltına alırken, otomobile ise henüz ulaşılamadı. MERSİN Çalıntı otomobille market soymaya kalktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Ömerli, Tarsus, Güncel, Haber

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