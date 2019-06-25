25.06.2019 15:44
Haberler » Güncel » Haber

MERSİN CANSIZ MANKENLERİ KEFENLEYİP DEFNETTİLER

MERSİN Büyükşehir Belediyesi personellerine, cenaze nakil ve defin işlemi konusunda uygulamalı eğitim verildi.

MERSİN Büyükşehir Belediyesi personellerine, cenaze nakil ve defin işlemi konusunda uygulamalı eğitim verildi. Personeller, cansız mankenleri İslami usullere göre kefenleyip defnetti.
Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında belediye çalışanlarına, yaşanabilecek her tür ve ölçekteki afet ve acil durumlarda müdahale ve defin işlemlerinin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi amacı ile teori ve pratik eğitimi verildi.
Plan dahilinde hazırlanan senaryo gereği; kentte meydana gelen deprem nedeni ile çok sayıda bina çöktü. Enkazdan çıkarılan cenazeleri temsil eden cansız mankenler, merkez Akbelen Mezarlığı'ndaki görevliler tarafından İslami usullere uygun olarak yıkanıp kefenlendi. Cenazeler, cenaze namazının da kılınmasının ardından kazılan mezarlarda toprağa verildi.MERSİN CANSIZ MANKENLERİ KEFENLEYİP DEFNETTİLER
Kaynak: DHA
Türkiye , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
16:55 Yeni yerleşim yerleri içme suyuna kavuşuyor
16:54 AK Partili vekilden ezber bozan çıkış: Ordu Valiliği, İmamoğlu'na başkanlık yolunda destek verdi
16:53 Mersin İtfaiyesi'nden Engin Eroğlu'nu arama-kurtarma çalışmalarına destek
16:53 23 yıllık özlem sona eriyor
16:53 Başkan Örki yanan dolmuş durağında incelemelerde bulundu
16:52 Manchester'da Türkiye'yi tanıttılar
16:52 Gazipaşa'da makilik ve tarım arazisi yandı