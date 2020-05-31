MERSİN Çatışırken bir kadının ölümüne neden olan şüpheliler adliyede

Çatışırken bir kadının ölümüne neden olan şüpheliler adliyedeMERSİN'in Tarsus ilçesinde, çatışırken silahlarından çıkan mermiyle Sevilay Alkaç'ın (55) hayatını kaybetmesine neden olan 4 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

31.05.2020 17:09 | Son Güncelleme: 31.05.2020 17:13
Çatışırken bir kadının ölümüne neden olan şüpheliler adliyede
MERSİN'in Tarsus ilçesinde, çatışırken silahlarından çıkan mermiyle Sevilay Alkaç'ın (55) hayatını kaybetmesine neden olan 4 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.C.E. ile A.Ö.'nün saklandığı TIR garajında yapılan aramada, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Anıt Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde dün meydana gelen olayda, motosikletle giden A.C.E. ile A.Ö., iddiaya göre, aralarında husumet olan B.Ş. (24) ile karşılaştı. Motosikletin arkasında bulunan A.Ö., tabancayla B.Ş.?nin ayaklarına doğru ateş açtı. Olay anında yaralanan B.Ş., yanında bulunan av tüfeğiyle karşılık verdi. Olayda seken mermi, Zafer Caddesi üzerinde park halinde bulunan 33 AEK 918 plakalı aracın arka koltuğunda oturan Sevilay Alkaç'ın göğsüne isabet etti. Bu sırada A.C.E. ile A.Ö. de kayıplara karıştı. Hastaneye kaldırılan Sevilay Alkaç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayağından yaralanan B.Ş. ise polis gözetiminde hastanede tedaviye alındı.
Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi'nde TIR garajında saklanan A.C.E. ile A.Ö.'yü saat 01.00'de yapılan baskınla yakaladı. Olayda kullanılan plakasız motosiklet ile 3 tabanca şarjörü, 22 adet 9 mm tabanca mermisi, 41 adet dolu 9'lu 'şevrotin' diye tabir edilen tüfek fişeği, 65 adet dolu 7.65 tabanca mermisi, olayda kullanılan 14'lü tabanca ve 3 tüfek ele geçirildi. Hastanedeki tedavisi tamamlanan B.Ş. ile yardım ettiği iddia edilen kardeşi A.Ş. de gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan A.C.E., A.Ö., B.Ş. ve A.Ş. adliyeye sevk edildi. MERSİN Çatışırken bir kadının ölümüne neden olan şüpheliler adliyede

Kaynak: DHA

Etiketler: Tarsus, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbul’un Fethi’ne işgal diyenlere sert tepki: Kendini bilmezler Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi'ne işgal diyenlere sert tepki: Kendini bilmezler
Soylu, 12 Nisan’da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı Haber
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı
Firari FETÖ’cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor Haber
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor
Bakan Koca ’Dilek hemşirenin beyin ölümü gerçekleşti’ haberlerini yalanladı Haber
Bakan Koca "Dilek hemşirenin beyin ölümü gerçekleşti" haberlerini yalanladı
Korona sonrası normalleşme adımları atılırken taziye evinden gelen görüntü pes dedirtti Haber
Korona sonrası normalleşme adımları atılırken taziye evinden gelen görüntü pes dedirtti
Adalar’a giriş çıkış yasağı 1 Haziran’da sona eriyor Haber
Adalar'a giriş çıkış yasağı 1 Haziran'da sona eriyor
Mars ve Ay’a insan göndermek için üretilen roket test sırasında patladı! O anlar kamerada Haber
Mars ve Ay'a insan göndermek için üretilen roket test sırasında patladı! O anlar kamerada
Trabzonspor, Joao Pereira’nın sözleşmesini uzattı Haber
Trabzonspor, Joao Pereira'nın sözleşmesini uzattı
Haberler››Güncel››MERSİN Çatışırken bir kadının ölümüne neden olan şüpheliler adliyede - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:09: MERSİN Çatışırken bir kadının ölümüne neden olan şüpheliler adliyede - Haber 17:08: Yunanistan'da ilkokullar yarın açılıyor - Haber 17:07: Milletvekili Tutdere, korona vakalarında artış olduğunu söyledi - Haber 17:07: Yumurtalık sahilinde kum zambakları tahrip edildi - Haber 17:06: DÜSOİŞ'tan düğün salonlarıyla alakalı açıklama - Haber 16:29: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi'ne işgal diyenlere sert tepki: Kendini bilmezler - Haber 15:33: Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı - Haber 13:27: Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor - Haberler 20:45: George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı - Haberler