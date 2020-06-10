MERSİN Cennet mağarasına inen asansör tartışmaya neden oldu

Cennet mağarasına inen asansör tartışmaya neden oldu (ek)ALTINOK: YAŞLI VE ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZ İÇİN İHTİYAÇSilifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altınok, Cennet-Cehennem mağaralarına yapılan aansörün 2 yıl önce, yaşlılar ve engelliler için planlandığını, 10 milyon liralık projenin,...

10.06.2020 14:51 | Son Güncelleme: 10.06.2020 15:00
Cennet mağarasına inen asansör tartışmaya neden oldu (ek)
ALTINOK: YAŞLI VE ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZ İÇİN İHTİYAÇ
Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altınok, Cennet-Cehennem mağaralarına yapılan aansörün 2 yıl önce, yaşlılar ve engelliler için planlandığını, 10 milyon liralık projenin, ihtiyaç olduğunu söyledi. Bölgeyi gezen Altınok, "85 metre derinliğe 500 merdiven ile iniyoruz. Buraya inen yaşlı vatandaşların sıkıntıları oluyor. Yaşlı vatandaşlarımızın da aşağıya inip, görmeleri açısından iyi oldu. Asansörü yaparken, tarihi doku ile oynamamaya çalıştılar. İnsanlar buraya gelip aşağıya bakınca inmeye çekiniyor. Bizim geçmiş verilerimize göre, yıllık 100 bin ziyaretçimiz vardı. İnanıyorum ki bu sayı milyonu aşacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
ZİYARETÇİ SAYISINI ARTTIRIR
Silifke Turizm Derneği Başkanı Ali Küçük ise, "Şu an atıl durumdaki alan, rekreasyon alanına çevrildi. Bu çalışmalarla ziyaretçi sayımızın iki katına çıkacağına inanıyoruz. Buraya gelen yaşlı vatandaşlarımız, asansör yardımıya cennete inecek. Turizmciler olarak çalışmaları takip ettik. Çevreye herhangi bir zarar verilmedi. Diğer tarihi alanlarımızın da teknoloji yardımı ile turizme kazandırılmasını istiyoruz" diye konuştu. MERSİN Cennet mağarasına inen asansör tartışmaya neden oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Silifke, Güncel, Haber

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