MERSİN Çevre temizliğine dikkat çekmek için ormandaki çöpleri topladılar

Çevre temizliğine dikkat çekmek için ormandaki çöpleri topladılar

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, sosyal medya aracılığıyla buluşan bir grup genç, çevre temizliğine dikkat çekmek için ormanlık ve mesire alanlarında çöp topladı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde çevre temizliğine ve ormanların korunmasına yönelik çalışmalar yürüten bir grup genç, sosyal medya üzerinden iletişime geçerek Kayacı Mahallesi'nde buluştu. 40 dereceyi aşan sıcaklara aldırış etmeyen gençler, çöpleri temizleyerek topluma mesaj verdi. Gönüllü gençlerden Muhammet İçel, doğadan koparılmış olan alanları çöplerden arındırarak tekrar doğaya kazandırmaya çalıştıklarını belirterek, "Erdemli'de böyle bir akım başlattık. İnşallah Mersin ilimize yayılır ve her yer tertemiz olur" dedi. Gönüllülerden Raziye Gürsoy da, "İnsanlar olarak piknik yaptığımız alanları, gezdiğimiz doğayı temiz tutabilirsek, bu alanlar bize kalacak ve geleceğimize aktarılacak. Bize kaldığı zaman daha uzun ömürlü olacak. Özellikle buralarda orman yangınları çok yaşanıyor. Bunların da önüne geçmek gerekiyor. Cam kırıkları, plastik şişeler doğaya atılmış. Diğer taraftan geri dönüşüm ile kazanılacak her şey bizim için çok kıymetli. İnşallah daha çok gönüllü ile temizliğimiz devam eder. Bizlere destek veren herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Serdal Kaya ise gençlerin çağrısı üzerine etkinliğe katıldığını belirterek, "Ben de onlara katılarak çöp topluyorum. Bundan sonraki süreçte de bu ekiple birlikte Erdemlimiz'in tamamını temizlemeye çalışacağız, temizleme gayreti içinde olacağız. Buradan tüm vatandaşlarımızdan ricamız, çöplerimizi doğaya atmayalım" dedi.