Haberler » Güncel » Mersin cezaevi idari binasında yangın 19 kişi dumandan etkilendi - Haber

Mersin cezaevi idari binasında yangın 19 kişi dumandan etkilendi

Cezaevi idari binasında yangın 19 kişi dumandan etkilendiMERSİN'in Tarsus ilçesindeki Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü idari binasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

19.12.2019 17:03 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:05
Cezaevi idari binasında yangın 19 kişi dumandan etkilendi
MERSİN'in ilçesindeki Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü idari binasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen 17 personel ile 2 mahkum hastaneye kaldırıldı.
Alifakı Mahallesi'nde bulunan Tarsus Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü içerisindeki idari binada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine cezaevine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sırasında dumandan etkilenen 17 personel ile 2 mahkum, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenenlerin hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mersin cezaevi idari binasında yangın 19 kişi dumandan etkilendi

Tarsus, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

18:10   Serbest piyasada altın fiyatları - Haber
18:10   Pakistan ordusundan Müşerref davasının gerekçeli kararına tepki Açıklaması - Haber
18:09   Ailesine kına bırakıp, pompalı tüfekle intihar etti - Haber
18:08   Kanserden ölen tıp öğrencisinin adı kanser destek merkezinde yaşayacak - Haber
18:06   "Afet Risk Azaltma Planı" bilgilendirme toplantısı yapıldı - Haber
17:38   Glint Global'e 'Yılın İhracat Çıkışı Yapan Markası' ödülü - Haber
17:01   Eşini pompalıyla vurup sakat bıraktı, tahliyesini istemedi - Haber
16:55   Terör örgütü PKK/YPG, Türkiye sınırında yine sivilleri hedef aldı! 3'ü çocuk 5 ölü - Haber
16:52   Hayvan hakları savunucuları Büyükada'daki ruam hastalığı nedeniyle İBB önünde eylem yaptı - Haber
15:53   Trafik polisi, eşine ceza yazdı - Haber
19.12.2019 18:12:32