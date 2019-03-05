Mersin CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'de -Ek

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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'de (2)İŞ İNSANLARI İLE BULUŞTUMersin'e gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bir kalkınma planı olmadığını belirterek, Devletin planlama yapıp yol haritası çizmezi lazım. En son plan süresi 2018'de doldu. 'Katma değeri yüksek ürün üretelim' diyorlar. Nasıl üreteceğiz Katma değeri yüksek ürün üretmek için üniversitelerin bilgi üretmesi lazım. Üniversiteleri bilgi üretmeyen bir ülke ürün üretemez, başkalarının ürettiği ürünü kopyalar dedi.Kılıçdaroğlu, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde (MTOSB) iş insanları ile buluştu. Sanayicilerin sorunlarının dinlendiği toplantıda CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, Milletvekilleri Cengiz Gökçel, Alpay Antmen, Ali Mahir Başarır, CHP Parti Meclisi Üyesi Fatma Güner, CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, CHP İl Başkanı Adil Aktay, MTOSB Başkanı Sabri Tekli ve OSB bünyesinde faaliyet gösteren firmaların temsilcileri de yer aldı.'LİYAKATİN YERİNİ SADAKAT ALDI'Sanayicilere hitabında, yaşanan sorunların çözümüne dönük fikirlerini dile getiren Kılıçdaroğlu, devlette liyakatin yerini sadakatin aldığını savundu. Bürokratlığı döneminde her başbakanın liyakate büyük önem verdiğini aktaran Kılıçdaroğlu, Daire başkanıyken başbakan ile tartışırdım. Hiçbir başbakan, 'Sen kim oluyorsun da düşünceni paylaşıyorsun' demedi. Siyasi otoriteye bilgi aktarırdık. Türkiye böyle bir anlayıştan koptu. Türkiye'nin en temel sorunlarından birisi bu. Liyakat yok artık. Liyakat yok, sadakat esas. Sadakat en tehlikeli şeydir. Yanlışı, doğruyu olduğu gibi kabul eder. Devlet liyakat üzerine kurulu olduğu için bilgi sahibi olan insanlar yanlışı veya doğruy söyleyebilirler. Bunun yok olduğunu görebiliyoruz. Aynı zamanda sanayinin önündeki engellerden biridir diye konuştu.'YENİ YOL HARİTASI'Almanya ve Amerika gibi ülkelerin onlarca yıl sonrasını planladığını ancak Türkiye'de bir planlamanın bulunmadığını kaydeden CHP Lideri, Devletin planlama yapıp yol haritası çizmezi lazım. En son plan süresi 2018'de doldu. 'Katma değeri yüksek ürün üretelim' diyorlar. Nasıl üreteceğiz Katma değeri yüksek ürün üretmek için üniversitelerin bilgi üretmesi lazım. Üniversiteleri bilgi üretmeyen bir ülke ürün üretemez, başkalarının ürettiği ürünü kopyalar. Dünyada güçlü olacaksanız, Türkiye'nin her alanda üretmesi lazım. Sanattan makineye kadar üretmesi lazım. Üretirseniz güçlü olursunuz, sizin sözünüzü dünyanın her kesimi dinler. Tarımda bile geride kaldık ifadesini kullandı.'İFTİRA ÜZERİNE SİYASET OLMAZ'Türkiye'de siyaset anlayaşının da kavga üzerine kurulu olduğunu ileri süren Kılıçdaroğlu, şöyle devam ettiCennet gibi bir yerde yaşıyoruz. Türkiye böyle cennet gibi ama sanki cehennemde yaşıyoruz. Kavga siyasetinin ülkeye getirdiği bir yarar var mı Hizmet yarışına 'Eyvallah' diyoruz. Projelerimizi anlatalım vatandaş takdir etsin. Projeleri antamayı bıraktık, her türlü hakaretle karşı karşıya gelmeye başladık. Doğru değil bunlar. Bunlara izin vermemeniz lazım. Siyasetin de bir ahlaki kuralı olmalı. İftira üzerine siyaset olmaz. Siyaset hizmet yarışıdır. Etnik kimlik üzerinden siyaset yapıyoruz. Böyle siyaset mi olur Kim anne babasını seçme özgürlüğüne sahip. Herkesin kimliği kendi şerefi ve onurudur. Din üzerinden siyaset nedir Neden yapılır Bunlara izin vermemek sizin elinizde. Demokrasimizi güçlendirmek zorundayız.'KUMPASLA İKTİDAR OLMA YOLU'Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut başkanı İYİ Partili Burhanettin Kocamaz'ın aday olamamasına da değinen Kılıçdaroğlu, Mersin'de acı bir olay yaşadık. Büyükşehir Belediye Başkanı var, görevinin başında. Bir kumpas yapıldı ona karşı. Seçime girmesi engellendi. Kim tarafından Satın alınan siyasetçiler tarafından. Ahlaki mi Hayır. Bizim rakibimiz ama rakip olmak ayrı, ahlaklı olmak ayrı birşey. Biz aynı partiye seçime girsinler diye 15 milletvekili verdik. Demokrasi hepimiz için geçerli. Siz bunları bırakıyorsunuz, kumpasla iktidar olmanın yolunu açmaya çalışıyorsunuz. Ahlaki mi bu 'Ahlaki' diyorsanız gidin, oy verin. 'Ahlaki değil' diyorsanız sandığa gömeceksiniz, doğrusu budur. Biz demokrasiyi savunuyoruz şeklinde konuştu.Her sanayi bölgesinde, sanayicilerin ara eleman sıkıntısı yaşadıklarını anlatan Kılıçdaroğlu, OSB'lerde yatılı meslek lisesi kurmak zorundayız. Aileye yük olmadan. Gelecek, o OSB'nin ara eleman ihtiyacını karşılayacak. MEB ile birlikte yönetecekler, o bölgenin ihtiyacını karşılayacaklar. Makine bölümünde okuyorsa ilgili fakültenin birimine yönlendirilecek. Teşvik edeceğiz ara eleman yetişsin diye ifadesini kullandı.Seçilmesi halinde hayata geçireceği bazı projelerden söz eden CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer ise şunları kaydettiİnsanları ayırmadan, Mersin'de bir Mersin kimliği ile çalışma yaparsak aşamayacağımız engel yok diye düşünüyorum. Sanayiyi önemsiyorum çünkü istihdam yaratıyor. Benim de en büyük sorunum işsizlik. Türkiye'de önemli bir yokluk noktasında Mersin. Dünyanın her tarafından yatırımcı gelsin, ben onu havaalanında karşılarım. Yeterki gelsin, yatırım yapsın ve iş alanları yaratsın. Bu değerlendirmelerle çalışacağım. Mersin Yatırımcı Girişimci Danışma Merkezi ile yatırım yapacakların iletişim kuracakları bir yapı olacak. İşbirliği geliştirip fırsatları anlatacağız. Mersin'de yatırım yapmaları yönünde onlara yerel bürokrasiyi kaldırma, danışmanlık yapma konusunda işbirliği içinde olacağımız bir oluşum kuracağız.MTOSB Başkanı Sabri Tekli ise ulaşım açısından büyük bir sorun yaşadıklarını ve öncelikle ulaşım probleminin çözülmesi gerektiğini söyledi.