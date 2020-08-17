MERSİN Cocak Kanyonu’na doğaseverlerden yoğun ilgi

Cocak Kanyonu'na doğaseverlerden yoğun ilgi

MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde bulunan Cocak Kanyonu, serin havasıyla ziyaretçi akınına uğruyor.

Bolkar Dağları Cocakdere Milli Parkı sahası içerisinde bulunan kanyon, doğa tutkunlarına görsel şölen sunarken, buz gibi akan deresiyle de yaz sıcağını unutturuyor. Adana Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS), Ağustos sıcakları nedeniyle bölgeye 'üçü bir arada doğa gezisi' düzenledi. 12 kilometrelik patika, orman ve dere içi yürüyüşü etkinliğine katılan kulüp üyeleri, serin havada yürümenin ve derede oluşan doğal havuzların soğuk sularında yüzmenin keyfini çıkardı. Cocak kanyonu Piynarlıbük deresinin serin sularında 3 kilometre yürüyen doğa tutkunları derin sulardaki geçişleri ip emniyeti yardımıyla yaparken hem adrenalin yaşadı, hem de orman dokusu ve kanyon görüntüsüne hayran kaldı. Uzun süren bir yürüyüşün ardından mola yerinde yorgunluk gideren kulüp üyeleri, doğayla baş başa kalmanın keyfini yaşadı. PRODOSS Kulüp Başkanı Mehmet Yakut, "Günlük hayatta yaşadığımız birçok stresten ve sarı sıcaklardan kurtulmanın yegane yolu doğayla baş başa kalabilmektir. Tüm Adanalıları çevremizdeki gizli kalmış, saklı, pek bilinmeyen doğal güzellikleri görmeye, yaşamaya davet ediyoruz" dedi.