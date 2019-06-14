14.06.2019 16:54
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MERSİN Çocuklar hayatlarında ilk defa denize girdi

Çocuklar hayatlarında ilk defa denize girdiMERSİN'de Büyükşehir Belediyesi, hayatlarında hiç denize girmemiş çocukları deniz ile buluşturdu.

Çocuklar hayatlarında ilk defa denize girdi
MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi, hayatlarında hiç denize girmemiş çocukları deniz ile buluşturdu. İlk defa denize girmenin heyecanını yaşayan çocuklar hayalilerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer sayesinde, 9-15 yaş grubu arasında toplam 40 çocuk deniz ile buluşurken, Erdemli İlçesi Kumkuyu sahilinde gerçekleştirilen aktivite ile Gündoğdu Mahallesi ve İhsaniye Mahallesi'nde yaşayan çocuklar denizde doyasıya eğlendi.
Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu tarafından organize edilen etkinlik ile çocuklar hayatlarında ilk defa denizle buluşurken, aktivite sayesinde güzel dostluklar da kuruldu. İlk defa denize girmenin mutluluğunu yaşayan çocuklar, kendilerine bu imkanı sağlayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkürlerini iletti.
Yazın sıcakta denize girmenin tadını doyasıya çıkaran çocuklar, akranları ile bir arada olmanın keyfini yaşadı. Suyla buluşmanın heyecanına varan çocuklar, gönüllerince eğlenerek suda olmanın sevincini yaşarken Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkür etti.MERSİN Çocuklar hayatlarında ilk defa denize girdi
Kaynak: DHA
Vahap Seçer, Mersin, Güncel

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