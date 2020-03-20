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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından izinden dönen mahkumlara ilişkin açıklama

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, izinden dönen bazı mahkumların diğer mahkumlarla yakın temas içerisinde olduklarına ilişkin sosyal medyada yayınlanan haberleri yalanladı.

20.03.2020 18:52 | Son Güncelleme: 20.03.2020 18:52
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından izinden dönen mahkumlara ilişkin açıklama
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, izinden dönen bazı mahkumların diğer mahkumlarla yakın temas içerisinde olduklarına ilişkin sosyal medyada yayınlanan haberleri yalanladı.

Cumhuriyet Başsavcılığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, bir Twitter paylaşımında, "Mersin Açık Cezaevinde izinden dönen 'karantinaya' aldıkları söylenen mahkumlar, diğer mahkumlarla aynı yemekhanede yemek yiyor, kamelyada beraber oturuyor, sayımı beraber veriyor, aynı telefonları kullanıyor bu nasıl karantina vekilim?" şeklinde paylaşım yapıldığı hatırlatılarak, "Mersin Açık ve Kapalı Cezaevine yeni gelen ve izinden dönen hükümlüler ilk önce hastaneye sevk edilmekte ve hükümlülerin rapor sonuçları beklenmektedir. Diğer hükümlüler ile yakın olmayacak şekilde ayrı bir koğuşa alınıp, kuruma ilk girişlerinden itibaren kendilerine maske taktırılmakta, lavabo ihtiyaçları dışında bu odalardan ayrılmalarına izin verilmemektedir. Zorunlu hallerde gerekli önlemler alınmak suretiyle, ihtiyaçlarının giderilmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca yemek ihtiyaçları da bulundukları koğuşta sağlanıp, telefon kullanmaları hususunda gerekli özen ve itina gösterilmektedir. Dolayısıyla atılan tweet gerçeği yansıtmamaktadır" denildi. - MERSİN
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Kaynak: İHA

Etiketler : Başsavcı, Mersin, Güncel

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