Haberler » Güncel » Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Ercan AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haber

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Ercan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

05.12.2019 18:18 | Son Güncelleme: 05.12.2019 18:36Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Ercan AA'nın
Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Ercan, "", "yaşam" ve "" kategorilerindeki fotoğrafları değerlendirdi.
Ercan, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", spor kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" fotoğrafını seçti.
Ercan, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirterek, "Anadolu Ajansı adına yakışır şekilde fotoğrafta da kaliteyi yakalamış. Fotoğrafları çeken arkadaşları tebrik ediyorum." dedi.

Mersin, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:48 Karabük'ten kısa kısa - Haber
19:47 Okuduğu gazeteyle hayatı değişti - Haber
19:47 21 yaşındaki genç evinde ölü bulundu - Haber
19:46 Operasyonda şüpheliler uyuşturucuyu çatıya attı - Haber
19:43 Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan Libya açıklaması: "Türkiye'yi sıkıştırmaya yönelik hamlelerini... - Haber
19:36 YPG'li teröristler Rasulayn'da yine sivilleri hedef aldı: 2 ölü, 10'dan fazla yaralı var - Haber
19:25 Libya ile yapılan Doğu Akdeniz mutabakat muhtırası Meclis'te kabul edildi - Haber
18:34 Son dakika: Fransa'daki emeklilik reformu protestoları yer yer şiddete dönüştü - Haber
18:26 Tahliye edilen Alparslan Kuytul'un eşinden açıklama: Tüm mazlumlara kurtuluş diliyorum - Haber
18:06 Bedensel engelli adamı bıçaklayarak öldüren katil zanlısı, aldığı cezayı duyunca bayıldı - Haber
5.12.2019 19:49:51